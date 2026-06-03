행안부 ‘지자체 공무원 인사 통계’

[헤럴드경제=안대용 기자] 지방자치단체에 근무하는 5급 이상 여성 공무원이 처음으로 1만명을 넘어섰다.

3일 연합뉴스에 따르면 행정안전부가 발표한 ‘지자체 공무원 인사 통계’를 살펴본 결과 지난해 말 기준 전체 지자체 공무원은 31만3924명이었다.

2024년과 비교하면 1281명(0.4%) 감소한 규모다. 이는 육아휴직 인원이 증가하면서 현원이 줄어든 결과라고 행안부는 분석했다.

시도별로 보면 경기도가 5만6988명으로 가장 많았다. 이어 서울시 4만8413명, 경북도 2만4281명, 경남 23천331명, 전남 2만1542명 순이었다.

시군구 중에서는 경남 창원시(4076명), 경기 수원시(3802명), 경기 고양시(3456명), 경기 용인시(3409명), 충북 청주시(3331명)가 많았다.

직종별로는 일반직이 31만2057명으로 대부분을 차지했다. 특정직은 929명, 별정직은 660명, 정무직은 278명이었다.

계급별 비율은 6급이 30.2%로 가장 높았고 5급 이상은 8.3%를 차지했다.

전체 지자체 공무원 가운데 여성은 1년 전보다 1618명 증가한 16만3328명을 기록했다.

5급 이상 지자체 여성 공무원 수는 1만명을 처음 넘어섰다.

5급 이상 지자체 공무원 2만7139명 가운데 여성은 1만518명을 기록했다. 2005년 관련 통계 작성을 시작한 이래 5급 이상 지자체 여성 공무원이 1만명을 초과한 것은 이번이 처음이다.

5급 이상 공무원 여성 비율도 2024년 34.7%에서 작년 38.8%로 4.1%포인트 높아졌다.

지난해 신규 임용된 공무원은 1만6243명으로 전년 대비 2529명(13.5%) 감소했다.

신규 임용 공무원 규모는 2021년 이후 하락세를 이어왔는데, 향후 3년간 정년퇴직 예정 인원이 올해 4550명, 내년 7837명, 후년 9273명으로 예상돼 증가세로 돌아설 전망이다.

휴직제도 사용자도 늘어나고 있는 것으로 확인됐다.

작년 휴직자는 3만3948명으로 전년 대비 2818명(9.1%) 증가했다.

사유별로는 육아휴직이 2만4266명(71.5%)으로 가장 많았다. 이어 장기요양휴직이 7140명(21.0%), 가족돌봄휴직이 1659명(4.9%)이었다.