정청래 민주당 총괄 상임선대위원장 3일 국회서 열린 중앙선대위 회의 발언

[헤럴드경제=안대용 기자] 정청래 더불어민주당 총괄 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 당일인 3일 “투표 참여로 민주주의의 꽃을 더 활짝 피우자”며 투표를 독려했다.

연합뉴스에 따르면 정 위원장은 이날 국회에서 열린 마지막 중앙선거대책위원회 회의에서 “선거는 민주주의의 꽃”이라며 이같이 강조했다.

그는 “대한민국 민주주의는 국민이 한 표의 권리를 쟁취하고 지켜낸 노력 위에 세워졌다”며 “3·15 부정선거로 빼앗긴 한 표를 되찾기 위해 거리에 나섰고, 군부독재에 맞서 1987년 6월 항쟁으로 대통령 직선제를 쟁취했다”고 설명했다.

이어 “오늘 우리가 행사하는 한 표는 수많은 국민의 피와 땀, 희생과 헌신으로 지켜낸 권리”라고 덧붙였다.

그러면서 “우리 역사가 증명하듯 투표는 총알보다 강하다”며 “권력은 총구에서 나오지 않는다. 권력은 투표소에서 나온다”고 언급했다.

정 위원장은 아울러 “대한민국이 나아갈 방향을 정하는 주체는 소수의 정치인이 아니라 다수의 국민”이라며 “여러분의 뜻을 받들어 성실하게 일할 유능한, 충직한 일꾼을 뽑는 선거에 주권을 포기하지 말고 투표해주시라”고 당부했다.