[헤럴드경제=안대용 기자] 늑대 ‘늑구’ 탈출 사고로 문을 닫았던 대전 오월드가 오는 5일 다시 문을 연다.

3일 연합뉴스에 따르면 오월드 관리 감독기관인 금강유역환경청은 전날(2일) 오월드에 재개장 허가 공문을 송부했다.

지난달 29일 오월드에 내렸던 시설 개선 조치의 이행 여부를 확인하기 위한 현장 실사 결과, 문제가 없는 것으로 확인된 데 따른 것이다.

오월드를 운영하는 대전도시공사는 지난 4월 20일 금강유역환경청으로부터 동물원 시설 사용 중지 조치 명령을 받은 뒤, 한 달 안에 재발 방지책을 담은 조치계획서와 완료 보고서를 제출하라는 이행 명령에 따라 지난달 18일 금강유역환경청에 조치 계획서를 제출했다.

늑대사 철책 울타리와 전기선을 이중으로 보강하고, 굴을 파는 늑대의 습성을 고려해 흙 밑에 콘크리트를 보강하는 작업 등을 완료했다고 도시공사는 전했다.

늑구의 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다.

휴장이 두 달 가까이 이어지면서 이어진 카페·음식점·캐릭터샵·편의점 등 11곳의 입점업체 피해에 대해서는 조만간 객관적인 피해 규모를 산정해 보상한다는 방침이다.