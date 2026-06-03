사우디 풍력, 태양광, 가스복합에 이어 자푸라 2단계 열병합 사업 수주

향후 17년 간 전력·증기 판매계약을 통해 총 매출 약 2.1조원 전망

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]한국전력(사장 김동철)이 중동 에너지 시장에서 사우디 자푸라 열병합 2단계 사업 수주로 글로벌 경쟁력과 위상을 다시 한번 입증했다.

3일 한전은 사우디 아람코(사우디 국영 석유회사)와 자푸라 2단계 열병합 발전소 건설·운영 사업에 대한 전력 및 증기 판매계약을 성공적으로 체결한 데 이어, 두산에너빌리티와 건설공사 계약체결을 완료했다고 밝혔다. 본 사업은 발전 설비용량 331MW, 시간당 증기 생산량 약 465톤 규모의 열병합 발전소를 ’29년 6월까지 건설한 후, 17년간 전력과 증기를 공급하는 사업으로 총 매출 약 2.1조원(약 14억 달러)이 기대된다.

이번 사업은 ’22년 국제 경쟁입찰을 통해 수주하고 올해 6월말 준공 예정인 자푸라 1단계(317MW) 열병합 사업의 확장 사업이다. 한전은 1단계 사업의 성공적인 수행을 통한 한전의 역량 입증 및 발주처의 신뢰를 기반으로 2단계 사업을 단독으로 수주하였다.

2단계 사업은 한전과 아람코가 합작 설립한 특수목적법인(SPC)이 경영하며, 발전소 건설에는 두산에너빌리티, 금융에는 한국수출입은행, 운영에는 한전 등이 참여한다. 이를 통해 약 1조 2천억원 규모의 국내기업 해외 동반 수출 효과도 기대된다.

한전은 ’09년 라빅 중유화력 사업(1,200MW)을 시작으로, ’22년 자푸라 열병합 1단계 사업, ’24년 사다위 태양광 사업(2,000MW), 루마1 및 나이리야1 가스복합 사업(3,780MW), ’25년 다와드미 풍력사업(1,500MW) 등을 연이어 수주하며 사우디 전력 시장에서 확고한 입지를 구축해 왔다.

이러한 성과를 바탕으로 중동 지역 내 사업 확대가 기대되며, 특히 하반기 발주 예정인 사우디 아람코의 후속 열병합 사업 추가 수주에도 만전을 기할 예정이다.

한전은 이번 수주를 계기로, 가스복합·신재생에너지·전력망·에너지 저장장치(ESS) 등 다양한 분야에서 중동 에너지 시장 진출을 가속화하고, 국내 기업들과 팀코리아 구성을 통해 동반 진출을 확대하며 에너지 대표 공기업으로서의 구심점 역할을 수행할 계획이다.