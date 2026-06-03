등록장애인 및 상이등급 국가유공자 대상 6월 23일까지 신청 접수 보조기기 구매비용 80% 지원, 저소득층 추가 지원으로 부담 완화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구가 ‘2026년 장애인 정보통신보조기기 보급사업’ 신청자를 오는 6월 23일까지 모집한다.

이번 사업은 정보통신 이용에 어려움을 겪는 장애인의 디지털 접근성을 높이고 정보격차를 완화하기 위해 추진된다. 정보서비스 활용에 필요한 맞춤형 보조기기를 지원해 사회참여 기회를 넓히고 정보화 기반을 강화하는 데 목적이 있다.

지원 대상은 중랑구에 주소를 둔 등록장애인과 상이등급 판정을 받은 국가유공자다. 보급 품목은 시각장애용 61종, 지체·뇌병변장애용 19종, 청각·언어장애용 48종 등 총 128종으로 구성돼 이용자의 장애 유형과 필요에 맞는 기기를 선택할 수 있다.

선정 대상자에게는 제품 가격의 80%가 지원되며, 기초생활수급자와 차상위계층 장애인 등 저소득층에게는 추가 지원 혜택이 제공된다.

신청은 6월 23일까지 정보통신보조기기 누리집, 주민등록지 관할 구청 및 동 주민센터 방문 및 우편으로 가능하다. 다만 본인 확인과 서류 제출 절차가 필요해 전화 신청은 불가능하다.

최종 지원 대상자는 신청서와 활용계획서, 심층상담 결과 등을 종합적으로 검토해 선정하며, 결과는 7월 16일 서울시 누리집을 통해 발표될 예정이다.

구는 지난 3년간 총 72건의 정보통신보조기기를 보급하는 등 장애인의 정보 접근성 향상을 위한 지원을 이어오고 있다. 앞으로도 디지털 환경에서 소외되는 구민이 없도록 맞춤형 지원 정책을 지속 확대해 나갈 계획이다.