국제위러브유(WeLoveU), 700만 원 상당 녹화재료 기부 및 식재 봉사활동 민관 협력으로 기부정원 조성부터 유지관리까지 함께 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 지난 5월 27일 글로벌 봉사단체인 국제위러브유(WeLoveU)와 함께 안양천 장미원 일대에서 ‘안양천 기부정원’을 조성했다고 밝혔다.

우선 금천구와 국제위러브유(WeLoveU)는 안양천 기부정원 조성사업 업무협약을 맺었다. 업무협약에 따라 두 기관은 ‘기후변화에 대응하는 하천환경 중요성’을 콘셉트로 금천구 시흥동 765일대에 약 25㎡ 규모의 정원을 조성하고 이후 유지관리에도 힘 모으기로 했다.

실제로 국제위러브유(WeLoveU)는 이날 약 700만 원 상당의 녹화재료를 기부하고, 국제위러브유(WeLoveU) 회원 약 20명이 참여해 관목, 초화류 등을 식재하는 봉사활동을 진행했다.

특히 안양천 기부정원 조성 사업은 기존에 진행하던 단순 식재활동을 넘어, 민간의 자발적인 참여와 공공의 협력을 통해 조성된 사회공헌형 녹지사업이란 점에서 의미를 더했다.

금천구와 국제위러브유(WeLoveU)는 앞으로도 제초, 청소, 급수 등 지속적인 유지관리에 협력해 기부정원이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 관리해 나갈 계획이다.

금천구는 민간 참여와 협력을 통한 사회공헌형 공원녹지사업을 추진하고 있다. 생활 속 정원문화 확산과 민간 참여형 녹지사업 및 기부문화 활성화를 도모하고자 한다고 구는 설명했다.

앞서 2024년에는 금천구 소재 기업에서 기부한 1억 원 상당의 수목으로 오미생태공원 내 기업 참여정원을 조성하기도 했다.

이에 구는 사회공헌형 공원녹지사업이 기후변화 시대 하천환경의 중요성을 되새기고, 주민들이 일상 속에서 자연과 정원을 가까이 접할 수 있는 계기가 될 것으로 기대했다.

구 관계자는 “뜻 깊은 기부와 봉사활동에 함께해 주신 국제위러브유(WeLoveU) 회원 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 다양한 민간단체와 협력하여 주민들이 체감할 수 있는 녹지공간과 정원문화를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.