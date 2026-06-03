방인섭 개혁신당 후보 등 경찰에 고발 ‘재선거 원합니까’ 문자, 무차별 유포 “선거 결과와 별개 법적 책임 물을 것”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 임현철 국민의힘 울산 남구청장 후보가 재산신고에서 법인연대보증 채무가 누락된 것과 관련해 사실상 낙선운동을 벌인 상대 후보와 성명불상자를 경찰에 고발하며 강력한 대응에 나섰다.

임현철 후보 측은 방인섭 개혁신당 남구청장 후보와 성명불상자를 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의로 2일 울산남부경찰서에 각각 고발장을 접수했다.

고발장에 따르면, 방인섭 개혁신당 후보는 ‘부채 170억 재산신고 누락! 임현철은 책임지고 사퇴하라’는 내용의 현수막을 남구 주요 지역에 내걸고, 성명불상자는 ‘선관위 재산누락 신고 확인. 수정해도 선거법 250조 1항 5년 이하, 징역 3천만 이하 벌금. 남구 재선거 원합니까’라는 문자를 휴대전화로 대량 유포했다는 것이다.

임 후보는 지난 2004~2006 지역 숙원사업이던 울산시 남구 삼산 본동 토지구획정리사업의 책임 직책을 맡아 일하면서 사업 대출금 187억원에 대한 법인연대보증 채무를 지게 됐다. 이때 건설업체 부도로 연대보증인 9명 중 후보자를 제외하고 모두 파산신고를 하거나 사망하면서 대출금을 혼자서 떠안았다.

임 후보는 법인연대보증 채무이지만 개인적으로 142억원을 갚았다. 하지만 나머지 45억원을 채권사가 매도하는 과정을 거치면서 20년이 지난 현재 복리이자가 147억여 원이 발생했고, 사인(개인) 간 채권 3억여 원까지 더해져 채무액은 196억원이 됐다.

이에 대해 임 후보는 “내 고향이고, 누구라도 떠맡지 않으면 조합원들이 피해를 볼 수밖에 없었기에 (변제에 대한) 총대를 멜 수밖에 없었다”며 “사적인 채무가 아니지만 그동안 월급까지 압류당하며 빚을 갚아 조합원 피해 없이 조합을 정리하면서 오히려 경험을 쌓을 수 있었다”고 경위를 설명했다.

임 후보 측은 재산신고 과정에서 누락된 채무에 대해 “후보자 등록 과정에서 회계 책임자가 법인연대보증 채무와 사인 간 채무는 신고 대상이 아니라고 판단해 누락된 것이며, 다시 채무를 반영해 재산액을 수정 신고했다”며 “선거를 코앞에 두고 ‘당선이 돼도 재선거해야 한다’는 식의 선동적 문자를 무차별적으로 유포하는 등의 행위는 악의적 낙선운동이자 유권자를 기망하는 행위”라고 말했다.

또 “공정한 선거문화 유지를 위해 이번 선거 결과와 관계없이 법적 책임을 끝까지 물을 것”이라고 강조했다.