美 언론에 종전 MOU 합의가능 언급 이스라엘, 레바논 공습에 협상중단설 네타냐후, 추가 공습 시사, 협상 변수

도널드 트럼프(사진) 미국 대통령은 1일(현지시간) 향후 1주일 내로 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 합의할 수 있을 것으로 전망했다. 그러나 최근 이스라엘의 레바논 공습으로 협상 중단설까지 제기되면서 협상 전망은 여전히 불확실한 상황이다.

트럼프 대통령은 이날 미 ABC 방송과의 전화 인터뷰에서 MOU 완성 및 합의 시점에 대한 질문에 “향후 1주일 내로 당신이 그걸 얘기하고 있을 거라고 생각한다”고 말했다. 다만 그는 “나는 여전히 추가로 몇몇 사안을 해결해야 한다”며 아직 합의에 이르지 않았다고 덧붙였다.

현재 미국과 이란이 논의 중인 종전 MOU에는 휴전을 60일간 연장하는 동시에 호르무즈 해협에서 민간 선박의 통항을 전면 허용하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

하지만, 트럼프 대통령은 자신의 종전 합의 레드라인으로 이란의 핵무기 금지, 이란 내 고농축우라늄(HEU)의 미국 주도 확보 및 제거 등을 요구하고 있어 합의가 쉽게 이뤄지지 않고 있는 상황이다.

트럼프 대통령은 이날 ABC와의 통화에서 “오늘 작은 문제가 있었지만 아마도 당신이 아까 봤듯이 내가 아주 빠르게 상황을 반전시켰다”고 했다. ‘작은 문제’는 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 합의 위반이라고 판단한 이란이 미국과의 협상을 중단할 것이라는 이란발 보도와 관련된 것으로 보인다.

이에 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논내 친이란 무장정파 헤즈볼라 측 인사들과 각각 접촉해 양측이 교전을 중단하기로 했다며 진화에 나섰다. 그는 “나는 헤즈볼라와 통화해서 ‘쏘지 말라’고 했고, 비비(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리)와 통화해 ‘쏘지 말라’고 했다. 그랬더니 양측 모두 교전을 중단했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 NBC 인터뷰에서도 “이란은 우리에게 협상 중단을 통보하지 않았다”며 “이란과의 대화는 빠른 속도로 이어지고 있다”고 낙관론을 견지했다. 그는 또 “대화가 중단됐다고 해서 우리가 가서 그곳에 폭탄을 퍼붓기 시작한다는 의미는 아니다”라며 군사행동 확대에는 신중한 태도를 보였다.

그러나 ‘레바논 전선’이 종전 협상의 암초로 부상하면서 협상 전망은 불투명한 상태다. 네타냐후 총리 역시 레바논 공습과 관련해 트럼프 대통령과 온도차를 보였다.

네타냐후 총리는 이날 총리실 성명을 통해 “오늘 저녁 트럼프 대통령에게 헤즈볼라가 우리 도시와 시민들에 대한 공격을 멈추지 않으면 이스라엘은 베이루트의 테러 목표물을 공습할 것이라고 말했다”고 밝혔다.

그는 “이 부분에 대한 우리의 입장은 바뀌지 않았다”며 “이스라엘군은 레바논 남부 작전을 계획대로 진행할 것”이라고 강조했다. 트럼프 대통령이 사실상 교전 중단을 선언한 반면 네타냐후 총리는 추가 공습 가능성을 열어둔 셈이다.

앞서 이란 측은 최근 이스라엘이 헤즈볼라에 대한 공세를 확대하자 이를 휴전 위반으로 규정하며 강하게 반발해 왔다. 이날 이란 준관영 타스님통신은 미국과의 종전 협상을 위한 메시지 교환이 중단됐다고 보도하기도 했다.

이란 최고지도자 모즈타바 하메네이의 군사고문 모흐센 레자이는 엑스(X·옛 트위터)에 “호르무즈 해협은 이란 관리 하에 있다”며 “(미국의) 해상 봉쇄가 지속되는 것을 용납하지 않을 것이며 레바논에서의 긴장 고조 또한 용납하지 않을 것이다”라고 경고했다.

정목희 기자