GTC 타이베이 젠슨 황·최태원 회동 “HBM 성능·품질이 SK와 협력 이유” AI 인프라 장기 파트너십 확대 전망

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 지난 1일 ‘GTC 타이베이 2026’ 행사 기간 중 만났다. 최근 시가총액 1조달러를 돌파한 SK하이닉스를 두고 함께 기념하는 시간을 나눴다.

앞서 최 회장은 황 CEO의 GTC 기조연설도 직접 참관, 급변하는 AI(인공지능) 기술 최전선을 살폈다. 이번 GTC 일정을 계기로 양사가 AI 아키텍처를 함께 완성해 나갈 파트너로서의 인식이 한층 강화됐다는 평가가 나온다.

2일 SK하이닉스는 SNS를 통해 두 사람의 회동 사진을 공개했다. 이 자리에는 주요 경영진도 동석했다. SK그룹 측에선 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 정석근 SK텔레콤 CTO(최고기술책임자) 등도 자리했다.

황 CEO와 최 회장은 지난달 27일 시가총액 1조달러를 달성한 SK하이닉스를 함께 축하했다.

SK하이닉스는 게시물을 통해 “양사 경영진이 만나 (1조달러 달성에 대한) 그 의미를 함께 나눴다”며 “AI 메모리 분야에서 함께 이뤄낸 성과를 되새기고 AI 인프라의 새로운 지평을 함께 열어가겠다는 의지를 확인하는 뜻깊은 시간”이었다고 밝혔다.

황 CEO는 GTC 타이베이 기간 중 열린 ‘코리아 파트너 나이트’에서도 SK하이닉스 주가 상승에 대해 언급한 바 있다.

국내 취재진을 대상으로 진행된 기자간담회에서 황 CEO는 “SK하이닉스가 최근 시가총액 1조달러 기업이 됐다”며 “그들의 성공을 보게 돼 매우 기쁘다”고 밝혔다.

특히 황 CEO는 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급 경쟁이 치열하게 펼쳐지는 가운데 SK하이닉스가 갖는 차별점을 언급하기도 했다.

황 CEO는 “HBM 공급을 위해선 성능, 품질, 신뢰성, 공급 능력 모두 중요하다”며 “그래서 우리는 SK와 긴밀히 협력해야 한다”고 강조했다.

SK하이닉스는 엔비디아의 HBM 공급망을 선점하면서 글로벌 HBM 시장 점유율 50~60% 수준을 차지하고 있다. 2022년 양산을 시작한 4세대 HBM3를 엔비디아 H100 GPU에 독점 공급한 것은 물론 2024년에는 세계 최초 12단 적층 HBM3E를 마찬가지로 세계 최초 양산하며 경쟁에서 앞서 나갔다. HBM4는 지난해 9월 개발을 완료하고 양산 체제를 구축했다.

이번 대만 회동을 통해 SK하이닉스와 엔비디아의 협력이 AI 인프라 시대를 함께 여는 장기 파트너십으로 확장되고 있다는 전망이 나온다.

한편, 최 회장은 황 CEO의 기조연설 내내 발표 내용에 집중하며 AI 생태계가 빠르게 재편되는 흐름 속에서 SK하이닉스가 어떤 역할을 수행해야 하는지를 직접 확인했다.

황 CEO는 이날 GPU(그래픽처리장치) 기반 가속 컴퓨팅의 진화와 AI 기술 혁신 동향을 소개하고 차세대 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈’ 양산 로드맵, 아시아·태평양 지역 파트너사들과의 협업 현황 등을 공개했다.

황 CEO는 이날 “베라 루빈은 본격적인 양산(full production)에 들어갔다”고 공식적으로 밝혔다. 그러면서 “TSMC의 3나노 공정, 패키징, 마이크론·SK하이닉스·삼성전자의 HBM4 등이 들어간다”고 언급했다.

또 자율주행차와 산업용 로봇을 비롯한 피지컬 AI 분야의 사업 성과와 AI 팩토리, 오픈소스 AI 모델 생태계 구축 전략도 제시했다. AI 팩토리 예시로는 SK하이닉스가 소개되기도 했다.

최 회장은 황 CEO와의 스킨십을 늘리고 있다. 두 사람은 지난 2월 미국 실리콘밸리에서 만나 AI 인프라 협력 방안을 논의한 데 이어 3월 미국 산호세에서 열린 GTC에서도 회동하며 협력 범위를 구체화했다.

SK하이닉스 관계자는 “이번 출장 기간 주요 글로벌 고객사들을 대상으로 ‘풀스택 AI 메모리 크리에이터(Full-Stack AI Memory Creator)’ 비전도 소개할 계획”이라고 밝혔다.

이정완 기자, 타이베이=박지영 기자