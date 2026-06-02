국무회의 주재…정부 비축분 선제 공급 지시 “매점매석 한 번만 걸려도 회사 망한다는 생각 들도록 책임 물어야”

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 “물가안정 없이는 경제성장도, 양극화 개선도, 국가의 지속적 발전도 불가능하다는 것은 분명하다”며 “실질적 대응책을 조속하게 가동해야 되겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “중동전쟁 장기화로 국민들의 물가 부담이 가중되고 있다. 물가 상승으로 취약계층의 실질소득이 감소하면 양극화도 그만큼 확대되고 경제활력도 뒷걸음질 칠 수밖에 없다”면서 이같이 말했다.

이어 “우선 시급한 장바구니 물가 안정을 위해 정부 비축분의 선제 공급, 할인 지원 강화, 할당관세 물량 추가 확대 등 필요한 대책을 각 부처에서 신속하게 추진해 주길 바란다”며 “누차 강조하지만 매점매석, 담합 같은 시장교란 행위는 한 번만 걸려도 회사가 망한다는 생각이 들도록 철저하게 조사하고 엄히 책임을 물어야 한다”고 강조했다.

그러면서 “물가 관리가 민생 안정의 핵심 전제란 각오로 각 부처에서 총력을 다해달라”고 당부했다.

이틀 앞으로 다가온 취임 1주년을 맞이해 출범 2년차 국정운영 과제도 제시했다.

이 대통령은 이와 관련 “출범 1년 국민들의 성원과 공직자 여러분의 헌신에 힘입어 위기들을 잘 넘어왔다”면서 “임기 2년 차부터는 수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력할 것”이라고 밝혔다.

이어 인공지능(AI) 산업 발전을 언급하면서 “대한민국의 생존 전략이라 할 수 있는 지역균형발전과 국토 대전환을 속도감 있게 추진하고 양극화 완화를 위한 효과적 대안을 마련해 모두의 성장을 향해 나아가야 한다”고 말했다.

또 “앞으로 4년 동안 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면 남은 시간은 비록 4년이지만 8년처럼 일할 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.