[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 6·3 지방선거 투표 하루를 앞둔 2일 이재명 정부 견제를 강조하며 투표 참여를 호소했다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 ‘대국민 호소문 발표’를 통해 “만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것이고 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것”이라며 “전국 곳곳에서 박빙의 승부가 벌어지고 있다. 내가 포기한 한 표가 당락을 바꿀 수도 있다. 그 당락이 대한민국의 미래를 바꿀 수도 있다”고 밝혔다.

장 위원장은 “어제 이재명은 대전에서의 폭발 사고 발생 순간에도 언론을 공격하는 글을 SNS에 올리며 증시 기사가 틀렸다고 언론과 싸우고 있었다”며 “국민의 안전도, 근로자의 생명도, 그 무엇도 이 세상에 증시보다 중요한 게 없어서야 되겠나”라고 말했다.

이어 “내일 우리가 막아 세우지 못하면 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주할 것이고, 가장 먼저 재판 취소 특검부터 밀어붙일 것”이라며 “지금 이재명에게 중요한 것은 경제도, 민생도, 외교·안보도 아니다. 자신의 범죄를 지우는 것보다 중요한 일이 없다”고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 공동선거대책위원장은 청년들을 향해 투쵸 참여와 국민의힘 후보 지지를 당부했다. 송 위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 ‘2030 청년 투표참여 호소문’을 발표하고 “누가 청년의 편에 가까이 서 있는 정당인지, 어느 당이 청년의 이익을 챙기는 정당인지 조금만 더 고민해달라”고 밝혔다.

송 위원장은 “비록 청년의 뜻을 충분히 대변하는 정당은 아직 못 되지만, 청년의 편에 좀 더 가까이 서 있고자 부단히 노력하겠다”며 “국민의힘이 청년들을 위해 좀 더 노력하겠다. 6월 3일 반드시 투표장에 나와 청년 여러분의 이익을 위해 투표해주실 것을 간곡히 부탁드린다”고 강조했다.

또한, 송 위원장은 최근 선거 판세와 관련해 “지역별로 보면 지난번에 정청래 민주당 대표가 광역단체장 15대 1로 자기들이 이길 수 있다고 호언장담했던 부분들이 전부 다 깨졌다”며 “민심이 그렇지 않다는 걸 확연히 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.