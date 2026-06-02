타이베이 난강 전시장서 화질 체험존 운영 에이수스·MSI 최신형 제품에 패널 탑재 엔비디아 ‘지포스 RTX 50 시리즈’ 성능 구현 삼성D, 빅테크 협력 확대 예고

[헤럴드경제=이정완·박지영 기자] 삼성디스플레이가 아시아 최대 IT 박람회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 엔비디아와 손잡고 OLED(유기발광다이오드)·QD-OLED(퀀텀닷) 게이밍 경험을 선보인다고 2일 밝혔다. 삼성디스플레이는 타이베이 난강 전시장에서 화질 체험존도 운영한다.

삼성디스플레이는 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)와 OLED·QD OLED 디스플레이가 만들어내는 그래픽 체험을 위해 에이수스의 최신 노트북 ‘ROG Zephyrus G16’과 MSI의 최신 모니터 ‘MPG 322UR QD-OLED X24’를 전시했다. 두 제품 모두 삼성디스플레이의 패널이 탑재됐으며 엔비디아의 ‘지포스 RTX 5080’ GPU의 게이밍 성능을 지원한다.

삼성디스플레이는 “동일한 게임을 OLED와 LCD(액정표시장치)로 비교하며 엔비디아의 ‘지포스 RTX 50 시리즈’ 성능을 가장 충실하게 구현하는 디스플레이가 무엇인지 관람객들이 직접 눈으로 확인할 수 있도록 했다”고 밝혔다.

전시장 방문객은 달 기지를 배경으로 펼쳐지는 캡콤의 SF 액션 어드벤처 게임 ‘프래그마타’를 통해 엔비디아 GPU와 삼성디스플레이를 체험할 수 있다. 엔비디아의 ‘지포스 RTX 50 시리즈’는 화면 내 빛의 움직임을 계산해 그래픽에 현실감을 높이는 ‘패스 트레이싱’과 AI 기반 성능 및 화질 향상 기술인 ‘딥러닝 슈퍼샘플링 4.5’를 바탕으로 그래픽을 현실처럼 표현한다.

삼성 OLED·QD-OLED는 고사양 그래픽을 원작자의 의도대로 완벽하게 표현하며 사용자의 몰입감을 높인다는 설명이다. 자발광 디스플레이인 OLED·QD-OLED는 높은 명암비와 완벽한 블랙 표현력으로 어두운 배경에서도 선명한 화질을 구현한다. 또한 액정 동작 시간이 필요한 LCD보다 빠른 응답속도를 구현해 초당 수백 프레임의 화면도 잔상 없이 선명하게 표현할 수 있다.

김영석 삼성디스플레이 IT영업 담당 상무는 “최신 GPU 기반 환경에서는 실시간 광원 반사와 그림자 표현, HDR 효과 등이 더욱 정교해져 디스플레이 성능 차이가 더욱 뚜렷하게 나타난다”면서 “삼성 OLED, QD-OLED는 GPU 성능을 가장 충실하게 재현하는 디스플레이로 앞으로도 빅테크 기업과 협력을 확대해 프리미엄 IT 시장에서 그 가치를 지속적으로 입증해 나갈 것”이라고 말했다.