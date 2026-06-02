글로벌 CDMO 차임 바이오로직스와 위탁개발·생산 및 상업화 협력 계약 체결 2025년 매출 178억달러 기록한 블록버스터…2029년 특허만료 후 선점 전략 박성수 대표 “개발부터 글로벌 사업화까지 전주기 역량 결집…새 성장 축 육성”

[헤럴드경제=최은지 기자] 대웅제약이 연간 27조원 규모의 글로벌 매출을 올리는 초대형 면역질환 블록버스터 치료제 ‘듀피젠트’의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 시장 선점을 위해 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업과 손을 잡았다.

대웅제약은 글로벌 바이오의약품 CDMO 전문 기업 차임 바이오로직스와 듀피젠트 바이오시밀러 개발을 위한 위탁개발·생산 계약 및 상업화 단계 협력 계약을 동시에 체결했다고 2일 밝혔다.

지난달 28일 서울 강남구 대웅제약 본사에서 열린 계약 체결식을 기점으로 양사는 듀피젠트 바이오시밀러의 초기 개발 단계부터 최종 글로벌 상업화에 이르기까지 전주기를 관통하는 유기적 협력 구조를 확립하게 됐다.

이번 계약은 크게 두 축으로 전개된다. 먼저 양사는 위탁개발·생산 계약을 통해 차임 바이오로직스가 보유한 고도화된 바이오의약품 공정 개발 및 제조 역량을 활용, 후보물질의 개발 안정성을 높이고 생산 효율성을 극대화하기로 합의했다.

이와 함께 상업화 단계에서의 별도 협력 계약을 추가로 체결함으로써, 단순한 위탁생산 관계를 넘어 향후 글로벌 출시 이후 발생할 상업화 성과와 이익을 함께 공유하고 확대할 수 있는 중장기 파트너십을 구축했다.

대웅제약이 조준한 오리지널 의약품인 듀피젠트는 아토피 피부염, 천식, 만성 부비동염, 결절성 양진, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등 광범위한 면역질환을 적응증으로 삼는 바이오의약품이다.

인터류킨(IL)-4 및 IL-13 신호 전달 경로를 선택적으로 억제하는 기전으로, 2025년 기준 글로벌 매출 약 178억달러(약 27조원)를 기록한 메가 블록버스터 품목이다. 오는 2029년 오리지널 약물의 글로벌 특허만료를 앞두고 있어 전 세계 바이오시밀러 업계의 최대 격전지로 꼽힌다.

대웅제약은 이번 계약을 계기로 자사의 글로벌 바이오 품목 포트폴리오를 한층 다각화할 계획이다. 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타’가 연매출 2289억원 규모의 글로벌 거점 품목으로 성장한 데 이어, 듀피젠트 바이오시밀러를 차세대 핵심 바이오 자산으로 육성해 회사의 새로운 미래 성장 동력으로 삼겠다는 포석이다.

박성수 대웅제약 대표이사는 “이번 계약은 대웅제약이 글로벌 바이오시밀러 비즈니스를 본격적으로 영토 확장하는 중대한 변곡점이 될 것”이라며 “대형 블록버스터 의약품의 개발, 생산, 사업화 역량을 총동원해 글로벌 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 바이오 품목을 지속해서 확보해 나가겠다”고 강조했다.

지미 웨이 차임 바이오로직스 최고경영자(CEO) 역시 “당사가 축적해 온 전방위적 바이오의약품 개발 및 글로벌 규격 생산 역량을 바탕으로 대웅제약의 듀피젠트 바이오시밀러 성공과 글로벌 시장 안착을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.