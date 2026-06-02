1분기 이후 월평균 35% 상승세 증시 활황에 투자서비스 수요 확대 20·30대 이용자 비중 75%

[헤럴드경제=유혜림 기자] 코스피가 9000선에 육박하는 고공행진에 뱅크샐러드의 투자 정보 서비스 이용자도 4개월 만에 70% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 수익률 상위 투자자의 매매 동향을 분석해 제공하는 ‘고수들의 투자전략’ 서비스가 특히 젊은 투자자층을 중심으로 관심을 끌고 있다는 분석이다.

뱅크샐러드는 2일 ‘고수들의 투자전략’ 서비스의 월 이용자 수가 코스피가 6000선을 돌파한 지난 2월 말과 비교해 6월 기준 77% 증가했다고 밝혔다. 올해 1분기 이후에는 매달 평균 35%씩 이용자가 늘어난 것으로 집계됐다.

이 서비스는 마이데이터를 통해 연결된 투자 정보를 바탕으로 수익률 상위 10% 투자자의 투자 현황을 분석해 제공한다. 이용자는 투자 고수들이 보유한 종목과 투자 흐름을 확인하고 이를 자신의 포트폴리오와 비교·분석할 수 있다.

특히 보유 종목별로 최근 30일간 투자 고수들의 매수·매도 비중과 평균 매수가를 제공해 투자 판단에 참고할 수 있도록 했다. 현재 고수들이 가장 많이 보유한 종목과 최근 1주일·1개월·3개월·6개월 동안 집중적으로 매수한 종목도 순위 형태로 제공한다.

최근 증시 활황에 따라 투자 정보 서비스 수요도 확대되고 있다. 실제 뱅크샐러드 투자 서비스 이용자 가운데 20·30대 비중은 75%에 달했다.

뱅크샐러드는 주식뿐 아니라 계좌, 예·적금, 카드, 연금, 페이머니 등 다양한 금융자산 정보를 통합 관리할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 순자산 증감 현황을 직관적으로 확인할 수 있도록 기능을 개선하고 자산별 목표 설정 기능도 추가했다.

투자 자산의 경우 투자 원금, 총 투자금액, 현재 수익률, 상품별 수익률 등을 한 화면에서 확인할 수 있으며 주식·연금·부동산·실물자산을 아우르는 통합 자산관리 서비스를 지원한다. 이 밖에도 대출 고객의 이자 부담을 낮춰주는 ‘이자 줄이기’ 솔루션을 선보이며 연평균 약 61만원의 이자 절감 효과를 거둔 것으로 나타났다.

뱅크샐러드 관계자는 “투자 시장 변동성이 커질수록 객관적인 데이터와 투자 인사이트에 대한 수요도 함께 높아지고 있다”며 “데이터 분석 기반 서비스를 통해 이용자들이 보다 합리적인 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.