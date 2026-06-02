브렌트유 4.2%·WTI 5.5% 급등에도 기술주 랠리 엔비디아 AI PC 칩 공개에 6%대 급등…델·HP 동반 강세 인텔·퀄컴은 하락, 소프트웨어주도 반등

[헤럴드경제=김유진 기자] 국제유가 급등에도 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 사상 최고치로 마감했다. 중동 정세 불안으로 유가가 장중 치솟았지만, 인공지능(AI) 반도체 대장주 엔비디아가 6% 넘게 뛰면서 기술주 랠리가 지수 상승을 이끌었다.

1일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 46.42포인트(0.09%) 오른 5만1078.88에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 19.90포인트(0.26%) 상승한 7599.96, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 114.19포인트(0.42%) 오른 2만7086.81에 마감했다.

이날 시장의 중심에는 엔비디아가 있었다. 엔비디아는 대만에서 열린 ‘GTC 타이베이’ 행사에서 마이크로소프트와 공동 개발한 첫 AI PC용 칩 ‘N1 X’를 공개하고 AI 노트북 시장 진출을 공식화했다. 이 여파로 엔비디아 주가는 6.26% 급등했다.

엔비디아 칩을 적용한 PC 출시 계획을 밝힌 델 테크놀로지와 HP도 각각 10.70%, 9.20% 뛰었다.

반면 기존 PC용 중앙처리장치(CPU) 시장의 강자인 인텔은 4.67% 하락했다. PC용 프로세서 시장에 도전장을 내밀었던 퀄컴도 8.78% 급락했다. 엔비디아의 PC용 프로세서 시장 진입이 기존 반도체 업체의 경쟁 구도 재편 가능성으로 받아들여진 영향이다.

소프트웨어 업종도 강세를 보였다. 세일즈포스가 9.68% 올랐고, 서비스나우(9.24%), 인튜이트(6.71%), 어도비(5.72%) 등 주요 소프트웨어주가 동반 상승했다. AI 확산이 소프트웨어 기업의 수익성을 훼손할 수 있다는 우려가 연초 주가를 눌렀지만, 이날은 기술주 전반에 대한 투자심리가 되살아난 모습이다.

중동발 유가 급등은 장중 부담으로 작용했다. 앞서 이란 매체가 이란이 이스라엘의 레바논 공격에 항의해 미국과 종전안 협의를 중단한다는 소식을 전하면서 국제유가는 장중 급등했다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 종전을 위한 대화가 “빠른 속도로 이어지고 있다”고 언급하면서 상승 폭은 일부 축소됐다.

브렌트유 선물은 전 거래일보다 4.2% 오른 배럴당 94.98달러에 마감했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 5.5% 상승한 배럴당 92.16달러를 기록했다.