학계·법조계 등 전문가 7인으로 구성 올해 12월까지 주요 현안 정책 자문

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 고성능 인공지능(AI) 보안위협에 대응하기 위한 ‘민간 기술자문단’을 발족했다고 1일 밝혔다.

민간 기술자문단은 지난달 26일 발표한 고성능 AI 관련 금융권 보안위협 대응방안의 후속 조치로 AI·보안·제도 분야의 전문적인 자문과 정책 조언을 적시에 제공받기 위한 기구다.

자문단은 AI·보안·제도 분야에서 정통한 전문가 7인(학계 4인, 법조계 3인)으로 구성됐다. 올해 12월까지 운영하되 필요시 연장할 계획이다. ▷앤트로픽의 고성능 AI ‘미토스’를 포함한 최근 고성능 AI 보안위협 관련 예상 리스크 ▷금융권의 효과적인 보안시스템 구축을 위한 제도적 장치 마련 등 주요 현안에 대해 정책 자문을 하게 된다.

특히 망분리 규제 완화 정책과 관련해 ▷세부방안 검토 ▷AI 테스트 과정에서의 중점 관리 사항 ▷대체가능한 보안 기술 ▷금융회사의 준비상황 점검 등에 대해 조언을 제공하는 역할을 맡는다. 앞서 금융위는 최근 고성능 AI의 발전으로 사이버 위협 환경이 고도화되고 있다고 보고 일정 역량을 갖춘 금융사가 보안 목적으로 AI를 활용하는 경우에 한해 망분리 규제를 1년간 풀어주기로 했다.

유영준 금융위 디지털금융정책관은 이날 처음 열린 회의에서 “금융권에서 AI 기반 보안체계를 구축하고 인공지능 전환(AX)을 가속할 수 있도록 정책을 세심하게 만들어 나가겠다”고 말했다.