‘아시안 팝 페스티벌 2026’ 성료 파라다이스시티서 3회 행사 열려 세계 7개국 51팀 아티스트 참가해 아시아 음악 트렌드 공유 현장 마련 발달장애 청소년 함께한 포용의 장

[헤럴드경제=김명상 기자] 파라다이스문화재단과 파라다이스복지재단이 음악 교류를 활성화하고 발달장애 청소년의 사회적 포용 가치를 확산하기 위해 대규모 문화 행사를 개최했다. 이번 행사는 국적과 세대를 넘어선 음악적 소통의 장을 마련하고, 장애인과 비장애인이 함께 즐기는 무장애 축제를 구현했다는 점에서 의미가 컸다.

파라다이스그룹은 지난 지난달 30일부터 31일까지 파라다이스시티에서 ‘아시안 팝 페스티벌(아팝페) 2026’과 ‘제16회 아이소리 페스티벌’을 동시 개최했다. 7개국 51팀의 아티스트와 발달장애 청소년 가족 90가정이 참여한 이번 행사는 음악 교류와 사회적 포용의 가치를 담아냈다.

국적을 넘어선 아시아 음악 교류의 장

파라다이스문화재단은 서울·도쿄·타이베이·자카르타 등 아시아 주요 도시의 현재 음악을 한 자리에 모아 선보이면서 이들의 음악적 교류를 활성화하기 위한 취지로 아시안 팝 페스티벌을 기획했다.

올해로 3회째를 맞이한 이번 행사에는 아시아 각국에서 찾은 약 40여 명의 글로벌 델리게이트들이 공연장을 돌며 해외 페스티벌에 초청할 유망 아티스트를 발굴했다. 이들은 각국 음악 시장과 페스티벌을 대표해 새로운 아티스트를 찾고 교류를 추진하는 음악 산업 관계자들이다.

파라다이스문화재단은 음악분야 국제 교류 사업인 ‘파라다이스 뮤직랩 네트워크’를 통해 국내 아티스트들의 해외 진출을 지원하고 있다. 아시안 팝 페스티벌 기간 동안 네트워크 사업의 일환으로 글로벌 델리게이트와 국내 아티스트간 교류를 위한 ‘밋업 라운지’와 ‘아티스트 라운지’를 운영하며, 국내 아티스트를 소개하는 피칭북을 배포하고 통역 등 지원을 이어갔다.

또한 공연을 마친 6월 1일 오전 12시 새벽에는 아티스트와 델리게이트들이 참여하는 네트워킹 행사인 ‘AFT Night’를 개최해 음악 산업 관계자간 교류를 이어갔다.

1만 명 방문…음악 열기에 푹 빠지다

1만여 명의 관객이 찾아온 공연은 영종도의 쾌청한 날씨 속에서 펼쳐졌다. 써클핏을 도는 관객들 속에는 어린이들도 있었다. 음악팬뿐만 아니라 어린이를 동반한 가족단위 관객과 외국인들도 다수 참여했다.

행사 첫날인 5월 30일 토요일에는 장르를 넘나드는 국내외 실력파 아티스트들이 대거 무대에 올랐다. 김창완 밴드는 이틀간의 축제 중 첫날 밤을 장식하며 관객들과 호흡했다. 특히 아시아 시티팝의 거장 오누키 타에코(Taeko Onuki)가 첫 내한 공연에서 감성적인 무대를 선사했으며, 이날 이날치, 키미시마 오오조라, 리도어 등 개성 강한 아티스트의 무대도 잇따라 펼쳐져 관객들의 열광적인 호응을 얻었다. 깊은 밤인 오후 11시부터는 크로마 미드나잇 프로그램을 통해 DJ 하세가와 요헤이, DJ 소울스케이프 등이 참여하는 심야 디제잉 세트가 새벽까지 이어졌다.

31일 일요일에도 세대와 국적을 초월한 라인업이 축제의 열기를 이어갔다. 파라다이스 스테이지에서는 브로콜리너마저, 아도이(ADOY), 김민규(델리스파이스)에 이어 대만의 인기 밴드 선셋 롤러코스터가 마지막 무대를 장식했다. 시티 스테이지에서는 독보적인 감성을 지닌 선우정아가 무대에 올랐으며, 한국 록의 자존심 노이즈가든과 크라잉넛이 강렬한 사운드로 무대를 가득 채웠다.

관객들은 굿즈로 출시한 볼캡과 짐색, 바람막이 등을 착용하고 페스티벌을 즐겼다. 서울 마포구에서 축제를 찾은 한 직장인은 “리조트 안에서 페스티벌을 즐기니 쾌적한 피크닉이 따로 없다”며 “단순 공연 소비를 넘어 체류형 웰니스 문화를 함께 즐기는 점이 특별하다”고 감흥을 전했다.

발달장애 청소년 대상 진로 탐색 프로그램 운영

30일에는 아시안 팝 페스티벌과 함께 파라다이스시티 컨벤션 사파이어홀과 미팅룸 일대에서 제16회 아이소리 페스티벌도 열렸다. 올해로 16년째를 맞이한 아이소리 페스티벌은 기존 놀이·체험 중심 행사에서 벗어나 올해부터 발달장애 청소년을 위한 ‘진로 탐색 페어’ 형태로 개편했다. 발달장애 가정의 현실적 직업 선택과 자립의 고민을 돕기 위한 취지다.

발달장애는 의사소통이나 사회적 상호작용, 인지적 특성 등으로 인해 일상적인 직업 선택과 자립에 있어 지원 체계가 필요한 장애 유형이다. 행사에는 발달장애 청소년 가족 90가정이 참여해 다양한 직무 체험 프로그램을 경험했다.

파라다이스복지재단은 키뮤스튜디오, 에이아이웍스, 하트하트아트앤컬처, 피치마켓, 굿윌스토어, 파라다이스시티 등 6개 파트너 기업들과 함께 직무 체험 프로그램을 운영했다. 참가자들은 드로잉 실습, AI데이터 가공 실습, 타악기 연주 체험, 직업 준비 교육, 기증 매장 판매 직업 체험 등을 차례로 돌며 업무를 익혔다. 일부 프로그램에서는 전문가들이 참가자의 적성과 특성을 분석한 리포트도 제공했다.

파라다이스시티 임직원 봉사단 ‘가온길’은 호텔 F&B 서비스 및 테이블 매너 교육을 진행했다. 참가 청소년들은 서비스 직무를 체험하며 사회 진출에 필요한 기본 예절과 직업 역량을 익혔다.

행사에 참여한 한 학부모는 “기존 행사들은 일회성 놀이나 이벤트에 그쳐 아쉬움이 있었다”며 “실제 취업을 목표로 한 다양한 직무 분야를 탐색해 볼 수 있어 큰 도움이 됐다”고 밝혔다.

음악으로 장벽 낮춘 무장애 축제

이번 통합 축제에서는 아이소리 페스티벌 참가 가족들이 아시안 팝 페스티벌 공연을 함께 관람하며 장애와 비장애의 경계를 해소했다. 지난달 30일 오후 저녁 아이소리 페스티벌 참가 청소년과 가족들은 아시안 팝 페스티벌 공연장을 찾아 김창완 밴드의 공연 등을 관람했다.

파라다이스문화재단과 파라다이스복지재단은 이들의 원활한 공연 관람을 위해 다양한 접근성 지원 프로그램을 운영했다. 전문 교육을 받은 접근성 매니저들이 주요 동선에 배치돼 이동을 도왔다. 감각 자극에 민감한 관람객들을 위해 감각 지도와 헤드폰 등 감각 완화 도구도 제공했다.

최윤정 파라다이스 복지재단 이사장은 “올해 축제는 아이들이 다양한 일의 세계를 만나고 꿈을 그리는 진로 탐색의 장으로 마련했다”며 “우리 친구들이 저마다의 속도와 빛깔로 세상에 당당히 나아갈 수 있도록 늘 함께 하겠다”고 밝혔다.