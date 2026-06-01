삼성전자 HBM4E 출하·미국 증시 최고치 경신에 강세
LG전자·두산로보틱스 등 로봇주 급등
[헤럴드경제=송하준 기자] 코스피 시가총액이 사상 처음으로 7000조원을 돌파했다. 지수도 장중 8600선을 넘어서며 또 한 번 역사를 썼다.
1일 한국거래소에 따르면 오전 9시36분 기준 코스피 시가총액은 7036조929억원으로 집계됐다. 코스피 시총이 7000조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
코스피는 같은 시각 전 거래일 대비 170.30포인트(2.01%) 오른 8646.45에 거래되고 있다. 지수는 9.52포인트(0.11%) 오른 8485.67에 출발한 뒤 상승 폭을 확대하며 장중 8600선을 돌파했다.
지수 상승은 미국 증시의 사상 최고치 경신과 반도체 업종 강세, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 방한 기대감이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.
지난달 29일(현지시간) 뉴욕증시에서는 다우존스30 산업평균지수와 S&P500 지수, 나스닥 지수가 모두 사상 최고치로 거래를 마쳤다. 다우지수는 0.72% 오른 5만1032.46에 마감했고 S&P500 지수와 나스닥 지수도 각각 0.22%, 0.20% 상승했다.
특히 삼성전자가 지수 상승을 주도했다. 삼성전자는 전 거래일 세계 최초로 고대역폭메모리(HBM) 7세대 제품인 HBM4E 샘플 출하를 시작했다고 발표한 영향으로 같은 시각 3.31% 상승했다.
삼성전자 시가총액은 1911조7331억원으로 집계됐다. 우선주를 제외한 보통주 기준으로 2000조원 돌파를 눈앞에 두고 있으며 우선주를 포함한 합산 시가총액은 약 2086조원에 달한다.
젠슨 황 CEO 방한 기대감에 로봇과 AI 관련 종목에도 매수세가 몰렸다. 유가증권시장에서는 LG전자(28.33%)를 비롯해 LG CNS(25.83%), LG전자우(26.12%), 두산로보틱스(28.82%), LG(21.21%) 등이 상승률 상위권에 이름을 올렸다.
시가총액 상위 종목 가운데서는 현대차(4.43%), HD현대중공업(1.72%), 두산에너빌리티(7.29%) 등이 오르고 있다.
반면 코스닥은 같은 시각 전 거래일 대비 2.07% 내린 1053.64를 기록했다. 개인과 기관이 각각 426억원, 15억원을 순매도했고 외국인은 421억원을 순매수했다.
코스닥 시가총액 상위 종목 가운데서는 에코프로(-3.09%), 에코프로비엠(-3.23%), 주성엔지니어링(-5.40%), 코오롱티슈진(-2.38%) 등이 하락했다. 반면 알테오젠(1.49%), 레인보우로보틱스(13.11%), HLB(3.15%) 등은 상승했다.
한지영 키움증권 연구원은 “미국 증시 신고가와 반도체 업종 강세가 위험자산 선호 심리를 자극하고 있다”며 “다만 연초 이후 지수가 급등한 만큼 단기 차익실현 압력 확대 가능성도 함께 경계할 필요가 있다”고 말했다.
hajun825@heraldcorp.com