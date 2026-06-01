기상청 “평년보다 더운 여름” 전망 농식품부, 할인 지원사업 점검…농축산물 가격 관리 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 폭염과 열대야가 잦은 여름이 예고되면서 정부가 농축산물 수급 관리 강화에 나섰다.

농림축산식품부는 김종구 차관이 1일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점을 방문해 주요 농축산물 수급 상황과 가격 동향을 점검했다고 밝혔다.

기상청은 올해 여름 기온이 평년보다 높고 폭염과 열대야 발생 빈도도 증가할 것으로 전망하고 있다. 엘니뇨 발생 가능성 등 이상기후 우려도 제기되면서 농축산물 가격 변동성 확대 가능성이 커지고 있다.

김 차관은 이날 유통업체 관계자들과 만나 주요 농축산물 생육 상황과 출하 동향, 소비 수요 변화 등을 점검했다.

정부가 추진 중인 농축산물 할인지원 사업의 운영 상황도 함께 살폈다. 소비자들이 할인 효과를 체감할 수 있도록 사업이 현장에서 원활하게 이뤄지고 있는지 확인하기 위해서다.

농식품부는 여름철 기상 여건 변화에 따른 수급 불안에 대비해 품목별 모니터링을 강화하고 필요할 경우 정부 비축 물량과 할인 지원 등 가용 수단을 활용해 대응할 방침이다.

김 차관은 “여름철에는 기상 변화에 따라 농축산물 가격 변동성이 커질 수 있다”며 “품목별 수급 상황을 면밀히 점검하고 농축산물 수급 관리에 총력을 다하겠다”고 말했다.