6월 30일까지 홈페이지·모바일 신규 가입자 대상 캐릭터 이모티콘 16종도 제공 온라인 가입 시간 07시~23시50분으로 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 노란우산이 6월 한 달간 온라인 신규 가입자를 대상으로 네이버페이 모바일 쿠폰과 캐릭터 이모티콘을 제공한다.

중소기업중앙회는 오는 30일까지 ‘노란우산 온라인 가입 프로모션’을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 소기업·소상공인 대표가 노란우산 홈페이지나 모바일을 통해 신규 가입하면 네이버페이 모바일 쿠폰 5만원과 노란우산 캐릭터 ‘꿈이&산이’ 이모티콘 16종을 제공하는 방식이다.

중기중앙회는 고객 편의성을 높이기 위해 온라인 가입 시간도 확대했다. 지난달 28일부터 노란우산 온라인 가입 가능 시간은 기존 매일 오전 9시~오후 10시에서 오전 7시~오후 11시50분으로 늘어났다. 심야나 새벽 시간대 가입을 원하는 소기업·소상공인의 접근성을 높이기 위한 조치다.

노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등 경영위기 때 생활안정과 사업재기를 지원받을 수 있도록 2007년부터 운영 중인 공제제도다. 지난 5월 기준 재적 가입자는 189만명을 넘어섰다.

가입자는 연 최대 600만원의 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 납입 원금에는 연 복리 이자가 적용된다. 공제금은 법적으로 압류가 금지돼 위기 상황에서 최소한의 생활안정 자금으로 활용할 수 있다.

각 지방자치단체가 신규 가입자를 대상으로 지원하는 ‘희망 장려금’도 받을 수 있다. 지자체별로 월 1만~3만원씩 12개월간 부금에 추가 적립되는 방식이다. 올해는 전국 17개 광역지자체와 110개 기초지자체가 희망 장려금 제도를 운영하고 있다.

이창호 중기중앙회 공제사업단장은 “현업으로 바빠 업무시간에 노란우산 가입이 어려운 소기업·소상공인을 위해 온라인 시스템을 개선했다”며 “길어진 가입 시간과 이번 프로모션을 통해 더 많은 분들이 노란우산이라는 사회안전망에 함께하길 바란다”고 말했다.