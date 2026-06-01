2030 서포터즈 참여해 NH오늘농사 기능 홍보 직장인 대상 체험 프로그램으로 농산물 소비 촉진

[헤럴드경제=김선국 기자] 농협중앙회가 영농 플랫폼 ‘NH오늘농사’ 이용 확대와 우리 농산물 소비 촉진을 위한 체험형 행사를 열었다.

농협은 지난 29일 서울 중구 농협중앙회 본관 광장에서 NH오늘농사 2030 서포터즈와 함께 참여형 행사 ‘그린 픽 데이(Green Pick Day)’를 개최했다고 밝혔다.

행사는 참가자가 원하는 프로그램을 직접 선택해 체험하는 점심시간 피크닉 형태로 진행됐다. NH오늘농사 서비스 체험 기회를 제공하고 우리 농산물 소비를 알리기 위해 마련됐다.

현장에서는 NH오늘농사 퀴즈 이벤트와 농산물 시세 조회 체험, 농산물·캐릭터 굿즈 증정 행사 등이 진행됐다. 커피와 쌀 가공식품을 제공하는 홍보 부스도 운영됐다.

참가자들은 원하는 농산물을 고른 뒤 NH오늘농사 앱을 통해 실시간 시세를 확인하며 디지털 영농서비스 기능을 체험했다. 뽑기 이벤트 등 참여형 프로그램도 함께 진행됐다.

행사 운영에는 NH오늘농사 2030 서포터즈가 참여했다. 서포터즈들은 프로그램 기획과 현장 운영, 홍보 활동을 맡아 행사 진행을 지원했다.

조청래 농협중앙회 기획조정본부장은 “NH오늘농사를 직접 체험하고 우리 농산물을 보다 친근하게 접할 수 있도록 마련한 행사”라며 “온·오프라인 활동을 통해 앱 이용 활성화와 농산물 소비 촉진을 위해 노력하겠다”고 말했다.