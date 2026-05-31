2028년 목표, 모두의 AI 프로젝트 추진 ‘특화’ 넘어 ‘범용’ AI 모델 개발 예고 AI 3강·R&D 복원·데이터 안심 이용 성과

[헤럴드경제=고재우 기자] 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관이 인공지능(AI) 시대 ‘부의 편중’이 필연적으로 발생할 것이라 전망했다.

이를 해결하는 방안으로는 전 국민 ‘AI 에이전트 시대’를 제시했다. 특히 제조 등에 특화된 AI 모델은 물론, 범용 AI 모델(프론티어) 개발에 나서야 한다고 강조했다.

29일 서울 중구 소재 중앙우체국에서 열린 ‘과기정통부 간담회’에서 배 부총리는 ““AI로 인해 일자리 감소, 부의 편중 등 이런 문제는 생길 수밖에 없다”며 이같이 밝혔다.

그는 “AI가 만들어내는 특정 부, 사람을 대신한 AI가 만들어낸 성과물, 부의 편중 등 이슈들은 사회적으로 논의가 필요하다”며 “문제를 풀 수 있는 방법으로 ‘모두의 AI’를 제시하면서 AI 에이전트 시대를 준비하겠다고 한 것”이라고 강조했다.

앞서 과기정통부는 전 국민에게 AI 서비스를 무료로 제공하는 모두의 AI 프로젝트를 본격 추진할 것이라고 예고한 바 있다. 세부적으로 국민 AI 교육, 공공·민간 인공지능 전환(AX) 적용 등을 통해 국민이 체감할 수 있도록 하겠다는 것이다.

배 부총리는 “AI 에이전트 시대, 국민에게 동등한 기회를 만들어 드릴 것”이라며 “AI를 통한 경제 활동에 누구나 참여할 수 있고, AI 기본 사회를 만들기 위해 전 국민이 한 개 이상 AI 에이전트를 이용할 수 있는 체계가 중요하다”고 강조했다.

구체적으로 “(모두의 AI는) 독자 AI 파운데이션 모델을 기반으로 만들어질 것이고, 노년층이나 소외계층들을 타깃으로 특화 모델 서비스도 적용될 것”이라며 “오는 2028년을 목표로 모두의 AI 서비스를 무료로 진행할 것”이라고 덧붙였다.

또 AI 에이전트 시대를 위해 제조 등 특화 AI 모델 개발에서 나아가, 범용 AI 모델 개발에 나설 뜻임을 분명히 했다. 전 국민 AI 서비스 제공에 나서려면 클로드, 제미나이 같은 성능의 AI 모델이 필수라는 것이다.

배 부총리는 “우리가 잘할 수 있는 영역에서 AI를 만들어 치고 나가는 것 외에도, 프론티어 모델을 만들어서 경쟁에 뛰어들어야 한다”며 “미국, 중국과 동등한 수준의 프론티어 모델을 만드는 데에 도전할 때가 왔다”고 밝혔다.

이어 “프론티어 모델을 만들기 위해서는 기술력, 인력, 데이터, 인프라 등이 필요한데, 우리나라 기술 역량은 많이 올라왔다”며 “그래픽처리장치(GPU)를 비롯한 AI 인프라 투자가 공격적으로 이뤄진다면 도전할 수 있을 것”이라고 자신감을 나타냈다.

한편 과기정통부는 1년 주요 성과로 ▷AI 3대 강국 도약 기반 마련 ▷도전적 R&D 생태계 회복 ▷통신비 국민 부담 완화 등을 제시했다.

AI 3대 강국 도약 기반 마련으로는 독자 AI 모델이 미국 스탠포드대 AI 지수 평가(주목할 만한 AI 모델 수)에서 3위에 오른 것을 들었다. 세계에서 두 번째도 제정된 AI 기본법, 규제 완화를 담은 AI 데이터센터 특별법 등도 꼽았다.

도전적 R&D 생태계 회복으로는 올해 역대 최대 규모 편성된 R&D 예산 35조5000억원(전년 대비 20% 증가)을 강조했다. 과기정통부 기초연구 2조7400억원 투입, 신규 과제 7022개(이전 3772개) 등도 들었다.

통신비 국민 부담 완화는 AI 시대를 대비해 통신 3사의 요금제에 데이터 안심 옵션(데이터 소진 후에도 계속 이용)이 적용된 것을 꼽았다.