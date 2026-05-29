대기업 현장 세일즈 3개사 참여 확정 효성중공업, KAI·한화에어로·한국남동 동참

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 도내 대기업을 대상으로 펼친 ‘환경 세일즈 활동’이 실질적인 성과로 이어지고 있다. 경남도는 ‘대·중소기업 지역 대기질 개선 상생 협력사업’ 참여 기업을 발굴한 결과 대기업 상생기금 1억2000만원을 추가로 확보했다고 29일 밝혔다.

이번 성과는 지난해 효성중공업의 기금 출연(4년간 1억5000만원) 확정에 이은 연속된 결실이다. 도는 지난 5월 도내 대기업 10개사를 상대로 현장 유치 활동을 벌여 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스, 한국남동발전 등 3개 사의 추가 참여를 이끌어냈다.

올해 확보한 상생협력 기금 1억2000만원에 재정지원을 더한 총 2억4000만원의 사업비는 도내 중소기업의 노후 대기방지시설 교체에 전액 투입된다. 지원 대상은 최소 20년 이상 노후화된 시설을 운영하며 교체 시기가 도래한 사업장들이다.

현재 한화에어로스페이스는 지원 대상 중소기업 선정을 마치고 신청을 완료했으며 KAI는 적합한 협력 중소기업을 발굴하고 있다. 한국남동발전은 사내 시설 중심의 업종 특성상 직접적인 협력 중소기업을 찾기 어려워 단독 기금 출연 방식을 검토 중이다.

기업들이 가장 큰 관심을 보인 ‘대기오염물질 감축 실적의 외부 감축 활동 인정(환경부 고시 개정)’ 제도는 올해 중 가시화될 전망이다. 당초 환경부 고시 개정은 상반기로 예정됐으나 현재 지연되고 있다.

이에 대해 경남도 관계자는 “올해 추진하는 사업은 참여 대기업들이 인센티브 혜택을 확실히 받을 수 있도록 조치할 계획”이라며 “고시 개정과 관련한 구체적인 진행 상황과 정확한 도입 시점은 환경부가 최종 결정이 나와야 된다”고 밝혔다.

이재철 경남도 환경산림국장은 “현장 소통으로 참여를 이끌어낸 적극행정의 사례”라며 “대기업 ESG 경영과 중소기업 지원을 결합한 상생 모델을 확대해 도내 대기질을 실질적으로 개선하겠다”고 강조했다.