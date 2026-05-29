경찰, ‘사전투표 첫날’ 29일 서울시 도기본 압색 “객관적 사실관계·사고 원인 명확하게 규명되길”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인한 경찰의 압수수색에 대해 “사고 원인을 규명하기 위해 적극 협조할 것”이라고 밝혔다.

서울시는 29일 “이번 (서울시) 도시기반시설본부 압수수색은 서소문 고가 철거현장 무너짐 사고의 원인 규명을 위한 수사 절차로 이해하고 있다”며 “수사기관은 시공사와 함께 발주기관인 서울시를 대상으로 관련 자료를 확인하고 있으며, 서울시는 발주기관으로서 자료 제출 등 수사에 적극 협조하고 있다”고 했다. 그러면서 “객관적 사실관계와 사고 원인이 명확하게 규명될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 이날 오전 9시부터 서소문 고가 철거공사 발주처인 서울시 도시기반시설본부를 비롯해 공사 원청 시공업체(흥화), 하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳에 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있다. 이날 압수수색에는 광수대 소속 수사관 33명과 서울지방고용노동청 근로감독관 20여 명이 투입됐다.

광수대 전담수사팀은 “압수수색을 통해 확보한 자료를 자세히 분석해 이번 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하는 등 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.