‘2026년 에너지효율개선 민관공동사업’ 진행 올해 저소득층 1200가구·복지시설 1곳 지원

[헤럴드경제=고은결 기자] GS칼텍스는 한국에너지재단과 ‘2026년 GS칼텍스 에너지효율개선 민관공동사업(4차년도)’을 진행한다고 29일 밝혔다.

이 사업은 한국에너지재단의 국고보조금 사업인 ‘저소득층 에너지효율개선사업’에 GS칼텍스의 기탁금을 매칭해 지원을 확대하는 내용이다. 에너지 취약계층의 주거 환경 개선과 에너지 복지 향상이 목표다.

GS칼텍스는 2023년 한국에너지재단과 협약을 맺고 5년간 총 100억원을 기탁해 지원하고 있다. 올해로 4차년도를 맞았다. 2026년도 사업은 전국 저소득층 1200가구와 사회복지시설 1개소를 대상으로 진행된다. 벽체·천장 단열 시공, 노후 창호 교체, 바닥 난방 배관 공사, 고효율 보일러 교체 등을 지원한다.

2025년도 사업 성과 분석 결과, 지원 가구는 난방 에너지를 평균 25.2% 절감할 수 있었다. 사업 신청은 관할 기초지자체(시·군·구)를 통해 가능하며, 한국에너지재단의 사업관리시스템을 통한 대상자 적격 확인과 현장 조사를 통해 결정된다.

한편 GS칼텍스는 최근 ‘GS칼텍스 사랑나눔터 반찬 지원사업’ 업무협약을 통해 취약계층 노인 지원에 나서고, ‘맞춤형 학습교실’을 통해 저소득층 청소년을 돕는 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.