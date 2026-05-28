중동 전쟁 우려와 매파 금통위에 외인·기관 모두 순매도했지만… 개인 3.6조 순매수하며 하방 지지 코스피 8000선 지켜내며 약보합

[헤럴드경제=홍태화 기자] 코스피가 중동 전쟁과 금리 인상 우려, 이에 따른 외국인의 대규모 매도로 한때 크게 출렁이면서도 소폭 하락에 그쳐 종가 기준 8000선을 지켰다.

28일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 43.41포인트(0.53%) 내린 8185.29에서 장을 마감했다. 지수는 전 거래일 대비 62.97포인트(0.77%) 내린 8165.73으로 출발한 이후 낮 한때 4.71% 하락한 7841.01까지 밀렸다.

지수를 끌어내린 주체는 외국인이었다. 그러나 개인 투자자의 강한 저가 매수세가 유입되면서 8000선을 지켰다.

이날 유가증권시장에서 외국인은 2조8908억원을 순매도했다. 기관도 8895억원을 순매도했지만, 개인이 3조6355억원을 순매수하면서 하방을 지탱했다.

코스피가 출렁거린 배경으로 미국과 이란 간 군사적 긴장 고조가 꼽힌다. 외신에 따르면 미군은 이란 내 군사 시설을 공습하고 이란의 공격용 드론 4대를 격추했으며, 이란의 이슬람혁명수비대는 이에 대한 보복으로 미군의 공군 기지를 공격했다고 밝혔다. 이에 국제 유가는 4%대 급등세를 보이기도 했다.

‘매파(통화 긴축 선호)’적이었던 한국은행 금융통화위원회의 5월 통화정책방향 회의도 지수 흐름에 영향을 준 것으로 증권가는 진단했다. 금통위는 기준 금리를 연 2.50%로 유지하기는 했지만 강한 인상 신호를 발신했다. 시장은 대체로 한은이 7월부터 금리 인상을 시작할 것으로 내다봤다. 금리가 인상되면 전반적인 유동성이 위축되면서 증시에는 부정적으로 작용한다.

다만 오후 들어 반도체 대형주 위주로 저가 매수세가 증시에 유입되면서 코스피는 낙폭을 축소했다. 6.35%까지 낙폭이 확대됐던 삼성전자는 2.44% 하락한 29만9500원에 장을 마쳤고, SK하이닉스도 4.10% 내렸다가 반등에 성공해 전일 대비 2.05% 오른 228만9000원으로 마감했다.

다른 시가총액 상위 주 가운데 SK스퀘어(-3.06%)와 현대차(-0.59%) 등은 내렸지만 삼성전기(13.44%)와 삼성생명(0.85%) 등은 올랐다. LG에너지솔루션은 대규모 공급 계약 발표에 힘입어 15.25% 급등했다.

코스닥 지수는 전장보다 28.77포인트(2.54%) 내린 1104.36으로 마감했다. 지수는 전장보다 2.71포인트(0.24%) 오른 1135.84로 출발했지만 이내 하락 전환했다. 코스닥 시장에서 외국인과 개인이 각각 3777억원, 382억원을 순매수했지만 기관은 4010억원을 순매도했다.

종목별로는 에코프로비엠(2.34%)과 에코프로(1.26%), 펩트론(11.30%)이 상승했지만, 알테오젠(-4.40%), 레인보우로보틱스(-4.37%), 주성엔지니어링(-9.17%) 등은 하락했다.

환율은 전쟁 불확실성 확대로 상승했다. 이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환 시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 1.6원 오른 1502.8원을 나타냈다.