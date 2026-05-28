부산·양산·창원 등에 임시 숙소 1300곳 확보 공연장 인근 숙박업소 위생·담합 특별점검 진행

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 내달 예정된 방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 숙박요금 급등 문제에 대응하기 위해 대체 숙소 1300여곳을 마련한다.

공연장 주변 숙박업소에 대한 합동 점검을 실시하고 바가지요금 신고자에게 과징금의 최대 10%를 보상금으로 지급하는 방안도 추진한다.

재정경제부와 문화체육관광부는 28일 ‘지역 바가지요금 근절 관련 태스크포스(TF) 회의’를 하고 이 같은 대책을 발표했다.

이번 대책에 따라 부산과 양산, 창원 등 인근 지역의 대학과 종교시설, 공공기관 연수원, 청소년수련시설 등이 국내외 관광객을 위한 유·무상 숙박시설 운영에 참여한다.

현재까지 확보된 대체 숙소는 약 1300곳이며 이용 정보와 예약 방법은 ‘비짓부산’과 한국관광공사 ‘비짓코리아’ 홈페이지를 통해 제공될 예정이다.

관계부처는 오는 29일과 다음 달 8~9일 합동 점검반을 운영해 공연장 주변 숙박업체의 위생 상태와 가격 담합 여부 등을 집중적으로 살필 계획이다. 위반 사항이 확인되면 시정명령이나 영업정지 등 행정처분이 즉시 내려질 수 있다.

아울러 120 콜센터와 관광불편신고센터 1330에 접수된 바가지요금 의심 민원은 지방자치단체와 국세청에 전달돼 세금 탈루 여부 등에 대한 조사까지 받게 된다. 바가지요금 피해 사실이 확인된 숙박업체는 호텔업 등급평가에서 기존 최대 10점이던 감점폭이 최대 30점까지 확대된다.

정부는 담합 등 불공정행위 신고 포상제 역시 손질할 예정이다. 현재 제한돼 있는 지급 한도를 없애고 과징금의 최대 10%까지 신고자에게 지급할 수 있도록 제도를 개편할 방침이다.

이 밖에 정부는 지난 2월 발표한 ‘바가지요금 근절대책’의 후속 입법에도 속도를 낸다. 자율요금 사전신고제 도입 등을 위한 관련 법 개정을 연내 마무리한다는 계획이다.

한편 이재명 대통령은 전날 부산 벡스코에서 열린 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 보고 자리에서 BTS 공연을 둘러싼 숙박비 논란을 언급하며 개선 필요성을 강조했다.

이 대통령은 “부산이 이번에 BTS 공연과 관련한 소위 ‘숙박비 바가지’ 때문에 이미지가 많이 안 좋아지고 있는데 개선을 좀 해야 할 것 같다”면서 “대규모 행사를 유치하거나 할 때 숙박비 바가지 얘기가 다시 나오면 부산 전체에 대한 이미지가 매우 나빠질 것”이라고 말했다.