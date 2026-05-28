‘민주화 거목’ 송기인 신부, 박찬대 민주당 인천시장 후보 격려 박찬대 “신부님 지킨 ‘사람사는 세상의 꿈’ 인천에서 피우겠다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 “부산·경남 민주화의 거목 송기인 신부님이 귀한 응원 메시지를 전해주셨다”면서 “송 신부님께서 일생을 바쳐 지켜오신 사람 사는 세상의 꿈, 인천에서 온전히 피워내겠다”고 밝혔다.

박 후보는 27일 자신의 블로그를 통해 “김영호 의원 편에 친필사인이 담긴 (송 신부님의) 응원 메시지, 멀리서 보내주신 격려가 한없이 무겁고 또 뜨겁게 다가온다”며 이같이 말했다.

그는 “평범했던 노무현 변호사가 인권변호사로, 마침내 대통령으로 서기까지 그 곁에는 시대의 아픔을 외면하지 않으신 신부님의 뚝심이 있었다”면서 “신부님께서 일생을 바쳐 지켜오신 사람 사는 세상의 꿈, 인천에서 온전히 피워내겠다. 반드시 승리해 기쁜 소식을 들고 찾아뵙겠다”고 각오를 다졌다.

이어 “시민과 당원 동지들앞에 부끄럽지 않은 진짜 일꾼이 되겠다”면서 “이번 인천시장 선거 기필코 승리하겠다”고 거듭 강조했다.

한편 박 후보는 사전투표 시작일인 29일 오전 송도2동 행정복지센터에서 사전투표를 진행하고 공약 발표를 이어갈 예정이다.