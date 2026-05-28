대기업 성과급·상여 영향에 상위 20% 소득 급증 실질 근로소득 1.7% 감소…2년 만에 최대 낙폭

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 1분기 소득 양극화가 6년 만에 가장 심화한 것으로 나타났다. 대기업의 설 상여금과 성과급 지급 영향으로 고소득층 소득이 크게 늘어난 반면, 저소득층 소득 증가세는 제한되면서 분배지표가 악화했다. 물가를 반영한 실질 근로소득은 2년 만에 가장 큰 폭으로 감소했다.

28일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1분기 가계동향조사’에 따르면 올해 1분기 가구당 월평균 소득은 548만1000원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다. 근로소득은 0.3%, 사업소득은 2.6%, 이전소득은 9.7% 각각 늘었다. 주가 상승 영향으로 배당소득 등이 증가하면서 재산소득도 9.1% 증가했다.

하지만 물가 상승분을 반영한 실질소득 증가율은 0.4%에 그쳤다. 지난해 3·4분기 각각 1.5%, 1.6% 증가했던 실질소득 증가세가 다시 둔화한 것이다. 특히 실질 근로소득은 1.7% 감소했다. 이는 2024년 1분기(-4.0%) 이후 가장 큰 감소폭이다.

분배지표는 더 악화했다. 균등화 처분가능소득 기준 5분위 배율은 6.59배로 집계됐다. 상위 20% 가구의 소득이 하위 20%의 6.59배에 달한다는 의미다. 이는 직전 분기(5.59배)보다 1.0포인트 높아진 것으로, 코로나19 충격기였던 2020년 1분기(6.89배) 이후 가장 높은 수준이다.

소득 상위 20%인 5분위 가구의 월평균 소득은 1237만8000원으로 4.2% 증가했다. 반면 하위 20%인 1분위 가구 소득은 117만원으로 2.7% 증가하는 데 그쳤다. 특히 5분위는 이전소득이 25.1% 급증했는데, 국가데이터처는 설 명절 세뱃돈과 용돈 등이 반영된 결과라고 설명했다.

국가데이터처 관계자는 “1분기에는 명절 상여금과 성과급 지급 영향으로 대기업 근로자가 많은 5분위 소득이 크게 늘어나는 경향이 있다”고 설명했다.

실제 올해 1분기에는 반도체·금융권 등을 중심으로 성과급 지급이 확대된 영향이 소득 상위 계층에 집중된 것으로 분석된다. 반면 저소득층은 이전소득 비중이 큰데, 1분위 이전소득은 오히려 0.6% 감소했다.

정부는 양극화 완화 대응에 나서겠다고 밝혔다. 재경부 관계자는 “양극화 해소 등 구조적 문제 해결에도 박차를 가할 것”이라며 “취약계층 생계 안정을 위해 고유가 피해지원금과 긴급복지 생계지원 등 추가경정예산을 신속히 집행하겠다”고 말했다.