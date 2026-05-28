[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데웰푸드는 업계 최초로 편의점 유통 즉석섭취식품에 ‘안전소비형 푸드QR’을 적용한다고 28일 밝혔다.

‘푸드QR’은 식품업체가 자동화된 방식으로 유통·판매를 관리할 수 있도록 정보를 식품 포장지에 표시하는 코드다. 지난해 식품의약품안전처 주도로 도입됐다. 소비자는 스마트폰으로 코드를 스캔해 영양 성분·소비기한·주의사항 등을 확인할 수 있다.

롯데웰푸드가 선제 도입한 ‘안전소비형 푸드QR’은 기본형인 ‘대량인쇄형 푸드QR’에 소비기한 정보를 더해 안전성을 강화했다. 제조 시점에 따라 소비기한 정보가 담긴 QR코드를 포장지 제작 단계에서 삽입하는 것이 아니라 생산시점에 인쇄하는 방식이다.

롯데웰푸드는 세븐일레븐에 납품하는 간편식·버거·유부초밥·샌드위치·삼각김밥·줄김밥·도시락 등 71개 제품에 적용을 마쳤다. 롯데웰푸드 관계자는 “향후 편의점 즉석섭취식품 외의 다른 유형의 제품들에도 해당 제도를 적용할 수 있도록 검토할 것”이라고 말했다.