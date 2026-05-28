윤용근 국민의힘 공주·부여·청양 후보 농촌지역, 행정통합 소외돼선 안돼 1호 공약에 ‘농지임대 기본 특별법’ 국회 입성해 공소취소특검 막을 것

“공주·부여·청양은 백제라는 보편을 공유하지만 서로 다른 특징을 지니고 있습니다. 세 지역을 하나로 묶기 위해 ‘금강벨트 통합 관광·경제 허브’를 제시하겠습니다.”

윤용근 국민의힘 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보는 28일 헤럴드경제와 인터뷰에서 “부여가 지닌 백제 문화유산과 충남의 알프스라 불리는 칠갑산을 세계화하는 동시에 공주에 충청권 광역급행철도를 빠르게 도입함으로 접근성을 높이고자 한다”며 이같이 밝혔다.

부여 출신인 윤 후보는 사법시험에 합격한 법조인 출신으로, 국민의힘 미디어대변인과 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원, 법률자문위원회 부위원장 등을 역임했다.

윤 후보는 정치권에서 논의 중인 대전·충남 통합 논의와 관련 “충청권의 미래를 좌우할 중대한 사안인 만큼, 신중하면서도 적극적인 자세가 필요하다”면서 “광역 통합은 행정 효율, 광역 교통망 확충, 의료·교육 인프라 공동 활용 등 분명한 이점이 있지만 공주·부여·청양 입장에서 인구가 적은 농촌지역이 도시 중심 행정에 묻혀버리는 일은 결코 없어야 한다”고 강조했다.

윤 후보는 당선 이후 가장 먼저 추진할 ‘1호 지역공약’으로는 ‘농지임대 기본특별법’을 꼽았다.

그는 “헌법 121조 2항의 예외조항을 근거로 평생 농사 지으신 어르신들이 농지 소유권은 그대로 유지한 채 식품 대기업 등에 장기임대할 수 있도록 하고, 임대료를 매월 연금처럼 받을 수 있게 만들어 농지만으로도 노후가 보장되도록 하겠다”고 설명했다.

더불어민주당이 이재명 대통령과 연관해 공소취소특검법을 추진한 것에 대해선 “지역민심은 공소취소특검법에 분노하고 있다”면서 “‘권력자만 법 위에 있느냐’는 주민분들의 목소리를 수도 없이 접한다. 법치가 무너지고, 헌정질서가 흔들리고 있음을 지역 주민 대다수가 느끼고 있다. 제가 공소취소 특검법을 막을 후보”라고 밝혔다.

최근 여론조사가 박빙 흐름으로 나타나는 것과 관련해선 “여론조사 결과를 무겁게 받아들이고 있다”면서도 “다만 현장에서 느끼는 민심은 숫자 이상의 변화가 있다고 생각한다. 특히 시간이 갈수록 ‘지역을 끝까지 지킬 사람이 누구냐’를 놓고 고민하는 주민들이 많아지고 있다”고 분석했다.

윤 후보는 자신의 강점으로 법률전문가로서 공약을 입법과 예산으로 완성할 실력과 부여 토박이라는 점, 그리고 정진석 국회부의장으로부터 이어받은 보수정치 법통을 꼽았다.

윤 후보는 “이곳에서 태어나 자라고 공부하며 주민들 삶 속에서 문제와 답을 찾아왔고 주민들께 배우면서 정치를 시작했다”면서 “이 지역이 태어난 고향이자, 뼈를 묻고 끝까지 책임질 사람이다. 주민들께서 진정성을 충분히 알아봐 주실 것이라 확신한다”고 지지를 호소했다.

이어 “통합은 균형발전의 도구가 돼야지, 또 다른 소외의 시작이 돼선 안 된다”며 “대전·충남 통합 논의가 진전될 경우, 우리 지역이 ‘금강벨트 관광·문화축’과 ‘공주-세종 통합축’이라는 두 개의 기둥으로 중심에 설 수 있도록 설계하겠다”고 밝혔다. 정석준 기자