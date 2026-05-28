배당금 37조7519억원…전년 대비 16.9%↑ 삼성전자 배당 지급 1위 외국인 배당금도 21.3%↑

[헤럴드경제=문이림 기자] 지난해 12월 결산 상장법인의 배당금 지급 규모가 37조원을 넘어섰다. 지난해 코스피와 코스닥지수가 일제히 상승하면서 기업들의 배당 확대가 이어진 영향이다.

28일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 12월 결산 상장법인 가운데 결산배당을 실시한 회사는 총 1246개사로 전년보다 56개사 증가했다. 배당금 총액은 37조7519억원으로 전년 대비 16.9%(5조4573억원) 늘었다.

시장별로는 유가증권시장 상장법인 577개사가 총 34조6802억원의 배당금을 지급했고, 코스닥시장 상장법인 669개사는 3조717억원을 배당했다. 지난해 코스피와 코스닥지수가 각각 75.6%, 36.5% 상승하면서 배당금 규모도 함께 증가한 것으로 풀이된다.

유가증권시장에서는 삼성전자(3조7535억원)가, 코스닥시장에서는 이지홀딩스(878억원)가 가장 많은 배당금을 지급했다.

배당 상위사 순위에도 변화가 나타났다. 2024년에는 기아(2조5589억원)가 1위를 기록했으나 지난해에는 삼성전자가 가장 많은 배당금을 지급한 기업에 올랐다. 지난해 기아는 2조6425억원을 배당하며 2위를 기록했다.

업종별로는 반도체 제조업이 5조6924억원의 배당금을 지급, 전체 배당금의 15.1%를 차지했다. 배당금 규모는 전년보다 1조8449억원 늘었고, 비중도 11.9%에서 확대됐다.

이어 지주회사(3조6790억원), 자동차용 엔진 및 자동차 제조업(3조3037억원) 순으로 높은 비중을 차지했다.

주주 유형별로는 국내 법인이 15조7209억원(41.6%)의 배당금을 받았다. 외국인은 11조8860억원, 국내 개인은 10조1450억원을 수령했다.

국내 개인 주주 가운데서는 50~60대가 국내 개인 배당금 지급액의 58.4%를 수령했다.

외국인 주주에 대한 배당금도 늘어났다. 외국인 주주에게 배당금을 지급한 상장사는 총 1244개사였다. 외국인 배당금 총액은 11조8860억원으로 전년 대비 21.3% 늘었다.

외국인 배당금 지급 상위사는 유가증권시장에서 삼성전자(2조556억원), 코스닥시장에서 클래시스(470억원)였다.

국적별로는 미국 투자자가 5조1052억원을 받아 전체 외국인 배당금의 43.0%를 차지했다. 이어 영국(1조3990억원), 룩셈부르크(7072억원) 순으로 집계됐다.