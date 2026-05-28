창원공장 재생에너지 사용 확대 1.6MW 규모 태양광 전력 공급 계약 연간 온실가스 966톤 추가 감축 효과

[헤럴드경제=고은결 기자] 효성중공업이 창원공장의 재생에너지 사용을 확대하며 저탄소 생산 체계를 강화한다.

효성중공업은 창원공장에서 이달부터 전력구매계약(PPA) 방식을 통해 외부 발전 사업자로부터 1.6메가와트(MW) 규모의 태양광 전력을 공급받는다고 28일 밝혔다.

PPA는 기업이 발전사업자와 계약을 맺고 재생에너지를 사서 쓰는 제도다. 창원공장은 재생에너지 기업 엔코어드를 통해 태안솔라팜의 태양광 발전 전력을 공급받기로 했다.

최근 재생에너지 직접 구매가 가능한 PPA 제도가 확산되며 제조업계의 친환경 전력 조달도 늘어나고 있다.

창원공장은 그간 5.3MW 규모의 태양광 자가발전 설비를 운영해왔는데, PPA 계약으로 공장 재생에너지 사용량은 약 30% 늘게 됐다.

효성중공업은 이번 계약으로 연간 약 966톤(t)의 온실가스 감축 효과를 기대하고 있다. 이는 소나무 약 14만6000그루의 연간 이산화탄소를 흡수하는 규모에 달한다.