협력사 150여 명 참석 우수 협력사 시상 및 고충 청취 공급망 ESG 정책 및 탄소 교육

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 지난 27일 광주 광산구에 위치한 금호타이어 광주공장 본관에서 ‘2026년 G.설비구매 협력사 간담회’를 실시했다고 28일 밝혔다. 이날 행사에는 금호타이어 구매부문 박은태 상무를 비롯한 설비 구매 주요 협력사 대표 및 임원 등 150여 명이 참석했다.

이번 간담회에서 금호타이어는 협력사들을 대상으로 주요 구매정책 추진사항 및 신공장 현황을 소개하고 공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 및 탄소관리 정책 및 글로벌 탄소 규제에 따른 기업 대응 방안 등을 공유했다.

올해 세 번째 진행한 간담회는 협력사와의 소통 강화를 통해 투명한 구매 문화를 정착시키고, 구매 업무 효율화 및 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 또한, 공급망 지속가능성 강화를 위한 ESG 프로그램도 운영됐다. 금호타이어 공급망 ESG관리 정책을 공유하고, 협력사 ESG경영 및 탄소관리 역량 제고를 위한 교육을 진행했다.

아울러 2025년 구매 부문 우수 협력사로는 ▷화신특수섬유휠타 외 3개사가 선정되었으며, ESG평가 우수 협력사로는 ▷다이나믹디자인이 선정되어 총 5개사에 상패를 수여했다.

박은태 금호타이어 구매부문 상무는 “금호타이어는 자동차 산업 생태계의 가치사슬 내에 위치해 책임 있는 공급망 관리가 중요하다“며 ”공급망 지속가능성 정책을 기반으로 공급망 ESG 리스크를 관리하고, 교육 및 지원 프로그램을 운영해 협력사의 역량 향상과 자율적 ESG 경영 확산을 도모하고 있다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 최근 곡성공장을 방문한 기정 광주광역시장과 ‘전남·광주 통합 특별법’ 통과에 따른 지역 산업의 발전 방향을 모색하는 등 지역 경제 활성화를 위해 다양한 분야에서 지원 활동을 이어가고 있다.