릴리, GC녹십자 美 관계사 큐레보 전격 인수…차세대 대상포진 백신 확보 임상 2상서 경쟁작 대비 부작용 절반 뚝…뇌졸중·치매 예방 기대 GC녹십자, 지분 매각 대금 즉시 유입…중장기 로열티·CMO 매출 확보

[헤럴드경제=최은지 기자] GC녹십자의 미국 백신 개발 관계사가 글로벌 거대 제약사에 높은 가치로 매각되며 대규모 자금 유입과 함께 중장기적인 수익 구조를 다각화하는 성과를 올렸다.

단순히 일회성 투자 회수에 그치지 않고, 향후 위탁생산(CMO)과 로열티 수수료까지 연계된 안정적인 현금흐름 구조를 구축했다는 점에서 국내 바이오 업계의 전략적 투자 성공 사례로 기록될 전망이다.

글로벌 빅파마 일라이 릴리는 26일(현지시간) GC녹십자의 미국 관계사인 ‘큐레보 백신’의 발행 주식 전량을 인수하는 확정 계약을 체결했다고 공식 발표했다.

이번 인수 계약의 총규모는 최대 15억달러(약 2조원)에 달하는 메가톤급 거래다. 계약 조건에 따라 릴리는 거래 종결 시점에 확정 계약금(upfront payment)을 지급하며, 향후 임상 및 상업화 과정에서 특정 조건을 달성할 때마다 단계별 기술료인 잠재적 마일스톤을 추가로 분배하게 된다.

현재 큐레보의 지분 20.3%를 보유하고 있는 대주주인 GC녹십자는 거래가 종결되는 즉시 지분율에 비례한 계약금을 현금으로 수령하게 된다. 이 매각 대금은 향후 GC녹십자의 당기순이익에 직접 반영돼 단기 재무구조를 획기적으로 개선할 버팀목이 될 예정이다.

릴리가 이번 인수를 결정한 핵심 이유는 큐레보가 개발 중인 차세대 대상포진 백신 후보물질인 ‘아메조스바테인(프로젝트명 CRV-101)’의 압도적인 임상 데이터 가치 때문이다.

아메조스바테인은 글로벌 임상 2상에서 현재 세계 시장을 독점 중인 글로벌 제약사 GSK의 대상포진 백신 ‘싱그릭스’와 직접 비교(Head-to-head) 임상을 진행했다. 그 결과 모든 1차 평가 지표에서 비열등한 면역원성을 확인하면서도 활동 제한성 피로·오한·주사부위 통증 등 부작용을 절반 이상 낮췄다. 아메조스바테인은 현재 임상 3상 진입을 앞두고 있다.

릴리가 주목한 것은 백신 효과만이 아니다. 최근 과학계에서 대상포진이 뇌졸중 위험을 높이고, 대상포진 백신 접종이 치매 위험 감소와 연관된다는 근거가 축적되고 있다. 내약성이 개선된 백신이 접종률을 끌어올리면 뇌졸중·치매 같은 장기 합병증을 인구 집단 수준에서 줄일 수 있다는 계산이다.

다니엘 스코브론스키 릴리 수석과학책임자(박사)는 “내약성이 의미 있게 개선된 백신은 대상포진 예방의 도달 범위를 넓히고 이러한 장기 위험을 인구 집단 수준에서 낮출 수 있다”고 밝혔다.

이번 매각은 국내 제약·바이오 업계의 기존 자회사 지분 매각과는 궤를 달리하는 독창적인 딜 구조를 취하고 있다.

GC녹십자는 큐레보의 경영권을 양도한 이후에도 ▷지분 매각 대금 ▷단계별 마일스톤 분배금 외에 ▷상업화 이후 매출에 비례해 받는 잠재적 로열티 ▷향후 백신 공급을 위한 잠재적 위탁생산(CMO) 매출까지 확보하는 등 중장기적 수익 구조를 촘촘히 설계했다.

허은철 GC녹십자 대표이사는 “이번 거래는 큐레보 설립 초기부터 이어온 연구개발 투자와 협력 전략이 글로벌 시장에서 그 가치를 인정받은 결과”라며 “단순한 투자 회수를 넘어 향후 백신 생산과 로열티 등 잠재적 사업 연계를 통해 안정적인 현금흐름 구조를 확보했다는 점에서 유의미하다”고 평가했다.

GC녹십자는 이번 매각을 통해 유입되는 막대한 현금 재원을 미래 핵심 성장 동력에 집중 투입할 방침이다. 사측은 확보된 자금을 미국 시장 진출이 본격화된 피하주사형 면역글로불린(SCIG) 유통망 확대와 함께 차세대 프리미엄 백신 파이프라인 개발, 그리고 고부가가치 영역인 혁신 희귀의약품 R&D 고도화에 전량 활용할 계획이라고 밝혔다.