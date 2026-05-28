지분 20% 확보…기업가치 1500억 책정 헬스케어·에스테틱 투자 연장선

[헤럴드경제=노아름 기자] 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지(미니쉬)에 투자했다.

28일 투자은행(IB)업계에 따르면 VIG파트너스는 미니쉬 지분 약 20%를 300억원에 인수했다. 미니쉬 기업가치(EV)는 1500억원 상당으로 평가받았다.

시장에서는 최근 헬스케어·에스테틱 분야에 투자해 온 VIG파트너스가 미니쉬의 초정밀 가공 기술과 글로벌 경쟁력에 주목한 것으로 보인다고 바라본다.

2021년 설립된 미니쉬는 손상된 치아를 원래 건강한 상태로 되돌리는 치아 복구 솔루션 ‘미니쉬’를 치과에 공급하는 헬스테크 기업이다. 미니쉬를 활용해 예방, 복구, 안티에이징에 이르는 진료 프로세스를 제공하는 동시에 재료, 장비, IT 솔루션 개발 등 최적의 치료 환경을 위한 사업도 함께 펼친다.

미니쉬 치료가 가능한 치과는 일본 53곳, 한국 44곳, 미국 9곳, 캐나다 1곳, 싱가포르 1곳 등 총 108곳이다. 미니쉬 누적 임상 케이스는 22만여 건에 이르며 지난해 매출은 전년대비 44% 증가한 149억원을 기록했다.

한편 미니쉬는 지난해 8월 모아치과를 운영하는 엠디이노베이션을 인수한 바 있다. 이후 미니쉬는 모아치과 및 미니쉬치과 원장 등이 한자리에 모이는 ‘2025 골든옥토버’를 개최해 임직원이 의기투합하는 연례행사를 개최했다.