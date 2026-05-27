[헤럴드경제=최원혁 기자] 자전거도로 중앙선을 침범해 주행하던 남성에게 항의했다가 욕설과 함께 밀쳐져 넘어졌다는 사연이 전해졌다.

26일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 사건은 지난 25일 오전 8시께 서울 성동구 중랑천 자전거도로에서 벌어졌다.

제보자 A씨는 이날 아침 운동을 마친 뒤 소형 자전거를 타고 귀가하고 있었다.

당시 A씨는 내리막길을 내려가던 중 반대편에서 중앙선을 침범해 올라오는 팻바이크를 발견했다. 팻바이크는 일반 자전거보다 폭이 넓은 타이어를 장착한 자전거다.

A씨는 이를 보고 놀라 “뭐 하는 거야”라고 혼잣말을 했다고. 그런데 이를 들은 팻바이크 운전자가 갑자기 방향을 틀어 A 씨를 뒤쫓아오기 시작했다.

공개된 영상에는 해당 남성이 A씨에게 달려와 “죽고 싶냐”며 욕설과 폭언을 퍼붓는 장면이 담겼다.

이 사고로 A씨는 양쪽 팔꿈치에 찰과상을 입고 허리 통증을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

A씨는 “병원 진료를 받은 뒤 경찰에 신고할 예정”이라고 밝혔다.