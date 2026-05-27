여권형 코스북 2종 출시

4개 코스 전체 기록 가능

최초 완주자에 파격 혜택

24박 25일 무료 지원해

코리아둘레길 스탬프북 [승우여행사 제공]
코리아둘레길 스탬프북 [승우여행사 제공]

승우여행사는 대한민국 대표 장거리 트레일 ‘코리아둘레길’ 4500km 완주를 독려하기 위해 ‘코리아둘레길 스탬프북’을 출시했다.

이번 스탬프북은 코리아둘레길의 4개 코스 전체를 기록할 수 있도록 구성했다. 특히 도보 여행자들의 휴대성과 편의성을 높이기 위해 ▷해파랑길·남파랑길 코스북(1권)과 ▷서해랑길·DMZ 평화의길 코스북(2권) 등 총 2권을 하나의 세트로 묶어서 출시했다.

도보 여행자는 일정과 목적지에 맞춰 필요한 스탬프북만 선택해 휴대할 수 있다. 동해 해파랑길부터 남해 남파랑길, 서해 서해랑길, 접경지역 DMZ 평화의길까지 이어지는 전 구간 기록을 분할해 관리할 수 있다.

승우여행사는 출시 기념 이벤트도 진행한다. 스탬프북 구매 후 코리아둘레길 전 코스를 가장 빠르게 완주하고 최초 인증을 마친 1명에게 ‘대한민국 팔도유람 전국일주 24박 25일’ 여행을 전액 무료로 제공한다. 해당 이벤트 경품은 1인당 약 800만원 상당의 전국일주 패키지다.

코리아둘레길을 걷는 여행객 [승우여행사 제공]
코리아둘레길을 걷는 여행객 [승우여행사 제공]

또 한 달간 할인과 무료배송 프로모션을 진행한다. 스탬프북 1권은 26% 할인된 1만7000원, 2권 세트는 32% 할인된 2만7000원에 판매한다. 이번 스탬프북은 동해부터 접경지역까지 이어지는 대장정을 편리하게 기록해 도보 여행의 성취감과 지속 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.

승우여행사 관계자는 “이번에 출시된 스탬프북은 4500km라는 대장정에 도전하는 도보 여행자들에게 든든한 동반자가 될 것”이라며 “출시 기념 할인 혜택을 통해 길 위의 소중한 추억과 완주의 성취감을 스탬프북에 부담 없이 채워보시길 바란다”고 전했다.

코리아둘레길 스탬프북은 승우여행사의 라이프스타일 브랜드 사이아웃도어 공식 홈페이지에서 구매할 수 있으며, 스탬프북 및 완주 이벤트에 대한 자세한 내용은 승우여행사 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다..


terry@heraldcorp.com