K-AI 패키지 추진전략·글로벌 AI 허브 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 한국형 인공지능(AI) 공적개발원조(ODA) 사업 추진을 위한 민관 협력 논의에 착수했다.

재경부는 27일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 ‘제1차 AI 융합 국제개발자문위원회’를 개최했다고 밝혔다.

회의에서는 ‘한국형 AI(K-AI) 패키지사업 추진전략안’과 ‘글로벌 AI 허브를 통한 AI 분야 국제개발협력 추진방안’이 논의됐다.

정부는 앞서 ‘제4차 국제개발협력 종합기본계획(2026~2030)’과 ‘2026~2028 대외경제협력기금(EDCF) 중기운용방향’에서 AI를 ODA 중점 분야로 선정한 바 있다.

구 부총리는 이날 회의에서 “AI는 공급망·문화·그린 등 다양한 ODA 분야에 접목돼 개발 효과성을 높일 수 있다”며 “선진국과 개도국 간 AI 격차 완화와 글로벌 AI 기본사회 실현을 위해 AI ODA 지원을 강화하겠다”고 말했다.

정부는 수자원·보건·교육·에너지·교통·농업·문화 등 분야의 EDCF 인프라 사업에 AI를 접목한 우수 사례를 발굴해 국제사회에 확산한다는 계획이다. 이를 위해 수원국의 AI 사업 수요를 적극 발굴하는 한편 직접 K-AI 패키지 사업을 개발해 제안할 방침이다.

이 과정에서 국내 AI 기술과 부품 활용을 확대해 국내 기업의 해외 진출과 부가가치 창출, 청년 일자리 확대 효과도 도모한다는 계획이다.

회의에서는 국내 설치 예정인 9개 유엔(UN) 기구의 ‘글로벌 AI 허브’와 세계은행(WB) 등 5개 다자개발은행 한국사무소 간 협력 플랫폼 구축 방안도 논의됐다. 이를 기반으로 글로벌 AI 협력 체계를 강화한다는 구상이다.

회의 참석자들은 개도국 수요와 현지 여건에 부합하는 실행 가능한 AI 사업 개발 필요성에 공감했으며 프로젝트 발굴과 제도 설계 과정에서 국내 기업과 인재 참여를 확대할 정책 지원이 필요하다는 의견을 제시했다.

구 부총리는 “개발효과성 높은 한국형 AI 시그니처 사업모델을 마련하고 추진하기 위해서는 무엇보다 민간의 기술, 시장의 경험, 현장의 감각이 중요하다”고 말했다.