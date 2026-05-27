송상근 사장, ‘제 10회 닝보 해상실크로드 항만협력포럼’ 참석 닝보저우산항만그룹 사장과 면담 갖고 양 항만 발전 방안 논의

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 송상근 부산항만공사(BPA) 사장은 지난 26일 중국 닝보에서 열린 ‘제10회 닝보 해상실크로드 항만협력포럼’에 참석, 글로벌 공급망 안정화를 위한 부산항의 대응전략과 주요 추진 성과를 소개했다고 27일 밝혔다.

닝보 해상실크로드 항만협력포럼은 올해로 10회째를 맞은 국제 항만·해운 전문 포럼으로, 전 세계 40개 이상의 국가와 지역에서 1000여 개 해운·항만 기업, 국제기구 및 관련 기관이 참여하는 글로벌 항만 협력 플랫폼이다.

송 사장은 이날 세계 주요 항만 관계자들이 참석하는 고위급 라운드 테이블에서 ▷지정학적 리스크 확대 ▷글로벌 해상운송망 재편 ▷공급망 불확실성 증가 등으로 항만의 역할이 단순한 화물 처리 거점을 넘어 국제교역과 공급망 안정을 뒷받침하는 핵심 인프라로 확대되고 있다고 강조했다.

송 사장은 “특히 부산항은 세계 주요 환적 거점항만으로서 글로벌 네트워크와 안정적인 항만운영 역량을 바탕으로 동북아 물류 흐름을 연결하고 있다”며 “급변하는 해운·항만 환경 속에서도 공급망의 실질적 안정성을 높이기 위해 스마트 항만 구축, 디지털 전환, 해외물류센터 운영 및 항만 간 협력 확대 등을 지속 추진하고 있다”고 설명했다.

송 사장은 이어 “공급망 위기는 어느 한 국가나 항만만의 노력으로 해결하기 어려운 공동의 과제”라며 “부산항은 주요 글로벌 항만과의 협력을 강화해 더욱 탄력적이고 안전하며 스마트한 항만 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

포럼 참석에 앞서 송 사장은 닝보저우산항만그룹 사장과 별도 면담을 갖고 양 항만 간 우호 협력과 상호 발전 방안에 대해 논의했다. 양측은 이번 면담에서 ▷동북아 물류 네트워크 강화 ▷항만 운영 효율화 ▷친환경·탄소중립 대응 ▷스마트항만 전환 등 주요 현안을 공유하고 향후 선박 입출항 최적화(Port Call Optimization, PCO) 관련 실질적인 협력 가능성을 모색했다.

닝보저우산항은 컨테이너 처리량 세계 3위, 톤(Ton) 기준 처리량 세계 1위 항만으로, 부산항과 함께 동북아 해상물류 네트워크에서 중요한 역할을 수행하고 있다.

부산항만공사는 이번 닝보 방문을 계기로 중국 주요 항만 및 현지 해운·물류 업계와의 네트워크를 한층 더 강화하고, 글로벌 공급망 재편 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 국제협력 활동을 지속 확대해 나갈 계획이다.