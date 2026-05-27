김진오 저출산고령사회위 부위원장 접견

[헤럴드경제=고은결 기자] 최태원 대한상공회의소 회장이 저출생 극복을 위해선 지방 활성화와 경제 성장을 함께 모색할 종합적 접근이 필요하다고 강조했다.

최태원 회장은 27일 서울 중구 대한상의 회관에서 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장과 첫 면담을 갖고 저출산 등 인구문제 대응을 위한 정부와 기업의 역할에 대해 의견을 나눴다.

이 자리에서 최 회장은 “저출생은 단순히 출산율만의 문제가 아니라 국가 성장 둔화, 수도권 집중, 치열한 경쟁 등이 복합적으로 얽힌 구조적 문제”라고 말했다. 이어 “지방 활성화와 경제 성장을 함께 풀어가는 메가 샌드박스 같은 종합적 접근을 통해 청년들이 희망을 갖고 결혼과 출산을 선택할 수 있는 환경을 만드는게 중요하다”며 경제계도 힘을 더하겠다고 말했다.

이에 김진오 부위원장은 “저출생 대응의 성패는 청년이 미래를 설계할 수 있는 환경 조성과 일터의 변화가 중요하다”며 “기업의 일·가정 양립 제도 시행이 경영상의 부담이 아니라, 우수 인재를 확보하고, 성장을 지속하는 가장 확실한 투자가 될 수 있도록 현장 중심의 제도개선과 지원확대에 힘쓰겠다”고 전했다.

이번 만남은 지난 4월 17일 취임한 김진오 부위원장의 저출산 대응을 위한 경제계와의 소통 일환으로 이뤄졌다. 최 회장, 김 부위원장을 비롯해 이형희 서울상의 부회장 등이 참석했다.

앞서 김 부위원장은 지난 13일에는 여의도 중소기업중앙회에서 김기문 중소기업중앙회 회장과 상견례를 가졌다.