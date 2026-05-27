사장단 노사 합의안 통과 후 대외 메시지 “걱정 끼쳐 사과…노사관계·경영 성찰” 2, 3차 협력사 지원, 산업재해기금 조성 이사회와 준감위 논의 거쳐 기여방식 결정

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 향후 5년에 걸쳐 총 5조원을 중소 협력사 지원과 미래인재 육성에 투자한다. 노동조합도 회사의 결정에 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔다.

삼성전자 사장단은 2026년 임급협약 잠정합의안이 노조 조합원 투표를 거쳐 가결된 27일 대외 메시지를 내고 이 같은 계획을 발표했다.

사장단은 우선 이번 노사 갈등으로 걱정을 끼친 것에 다시 한번 사과의 뜻을 밝히며 “국민과 주주, 고객, 그리고 임직원 여러분의 관심과 성원, 정부의 헌신적인 지원 노력에 깊이 감사 드린다”고 전했다.

이어 “이번 일을 계기로 ‘사업보국’과 ‘인재제일’이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다”며 “앞으로 다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 노사관계는 물론 경영 전반을 깊이 성찰하겠다”고 밝혔다.

삼성전자는 기술 혁신과 사회적 책임 강화 차원에서 향후 5년간 총 5조원을 조성해 ‘상생 및 건전한 생태계 조성’ 및 ‘미래 인재 육성’에 대한 투자 계획도 제시했다.

사장단은 “2, 3차 중심의 중소 협력사 지원과 산업재해기금 조성, 취약계층과 영세자영업자를 위한 포용적 금융 확대, AI인재 육성을 위한 산학협력, 그리고 청소년 교육 등을 검토하고 있다”며 “구체적인 기여 방식은 이사회와 준법감시위원회의 논의를 거쳐 결정할 예정”이라고 밝혔다.

사장단은 또한 “삼성은 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할 지, 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해나가겠다”며 임직원들에게도 “우리는 한 몸, 한 가족이다. 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가자”고 당부했다.