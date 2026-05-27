“대통령과 청와대 정쟁 소재 삼가 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 27일 전북도지사로 출마한 김관영 무소속 후보가 자신의 무소속 출마 의사를 이재명 대통령에게 전달했다고 주장한 것과 관련해 “김 후보와 통화한 적이 없다”고 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관 브리핑에서 이 대통령과 김 후보의 통화 여부를 묻는 말에 이같이 말했다.

이어 이 수석은 “대통령과 청와대는 선거와 관련해 어떤 특정 후보와 상의나 교감 같은 것들을 하지 않는다”며 “대통령과 청와대를 선거·정쟁의 소재로 삼는 일은 삼가해 주시길 바란다”고 했다.

전날 김 후보는 YTN라디오 ‘장성철의 뉴스명당’과 인터뷰에서 “제가 이 대통령을 선거에 이용하거나 정치적으로 활용할 생각은 전혀 없다. 이 대통령이 (민주당 대표 시절) 국민의당을 탈당한 저를 영입해주셔서 무소속 출마에 대해 말씀드리는 게 도리라 생각돼 (통화를 나눈 것)”이라며 “이 대통령으로부터 (출마와 관련해) 사전 교감을 나눴거나 지지를 받은 것은 아니다”라고 했다.

앞서 김 후보는 전북CBS라디오 방송에 출연해 무소속 출마와 관련해 이 대통령과 교감이 있었느냐는 질문에 “무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다”고 말해 논란이 됐다.

여당인 더불어민주당의 거센 비판이 이어졌고, 정치권 공방이 커지자 전날 청와대는 “선거는 후보와 유권자의 영역”이라며 “대통령과 청와대를 선거 쟁점에 끌어들이거나 정쟁의 소재로 삼는 일은 삼가주시기 바란다”고 언급한 바 있다.