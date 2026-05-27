수도권·충청권 인구 유입 확대…4월 이동률 상승

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난달 국내 거주지 이동 인구가 2년 만에 다시 50만명을 넘어선 것으로 나타났다.

27일 국가데이터처가 공개한 ‘4월 국내인구이동통계’에 따르면 지난달 읍면동 경계를 넘어 전입신고를 한 이동자는 총 50만6000명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 6.3% 늘어난 수치다.

4월 기준 이동자 수는 2024년 53만3000명에서 지난해 47만6000명으로 감소했지만 올해 다시 증가세로 전환됐다.

국내 이동 규모는 장기적으로는 고령화와 인구 감소의 영향으로 줄어드는 흐름을 보이나 단기적으로는 주택 매매와 신규 아파트 입주 물량 변화에 따라 증감하는 경향이 있다.

데이터처는 올해 2∼3월 주택 매매량이 전년 대비 약 10% 증가한 점이 이동자 증가로 이어졌다고 설명했다. 이와 함께 지난해 감소에 따른 기저효과와 농어촌 기본소득 시범사업, 주소 이전 대학생 대상 생활지원금·장학금 사업 등도 일부 영향을 미친 것으로 분석됐다.

지난달 인구이동률은 12.1%로, 1년 전보다 0.7%포인트 상승했다.

지역별로는 경기·충북·충남 등 10개 시도에서 순유입이 나타났다. 경기 지역은 3797명, 충북은 1645명, 충남은 1368명이 각각 순유입됐다. 특히 반도체 기업과 산업단지 중심의 일자리 확대가 수도권과 충청권 인구 증가에 영향을 준 것으로 해석된다.

경기 지역의 경우 서울보다 주택 거래 증가 폭이 컸고 신규 아파트 입주 물량도 늘어난 점이 영향을 준 것으로 전해졌다.

반면 서울은 6341명 순유출을 기록했고 부산과 광주 역시 각각 1040명, 913명이 감소했다. 세종시는 해양수산부 부산 이전이 시작된 지난해 12월 이후 지난달까지 5개월 연속 순유출 상태가 이어졌다. 다만 최근에는 대전·충청권 인근 지역으로 이동하는 사례가 늘고 있어 세종 지역 내 신규 공급 감소 역시 원인으로 추정된다.

순이동률 기준으로는 충북(1.3%), 충남(0.8%), 강원(0.6%) 등이 순유입을 보였다. 서울과 광주는 각각 -0.8%, 울산은 -0.7%를 기록해 순유출 지역으로 나타났다.