[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 오는 28일 서울대를 시작으로 6월 27일까지 한 달간 대구시교육청 행복관에서 ‘2027 대입 릴레이 입시설명회’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 입시설명회에서 각 대학별 입학사정관은 학교 및 유망 학과 소개, 주요 변경사항, 2026학년도 입시결과 분석, 전형별 지원전략 등을 참석자들에게 안내한다.

설명회 후에는 학생과 학부모 등 참석자와 입학사정관 간의 구체적인 질의 응답 시간도 마련된다.

이번 설명회는 별도 사전 신청 없이 당일 현장 방문(현장 선착순 입장)으로 참여 가능하다.

대학별 입시설명회 일정은 서울대 28일, 서강대·서울시립대 30일, 연세대·성균관대 6월 13일, 고려대·중앙대 6월 20일, 한양대·경희대 6월 27일 등이다.

대구·경북권 7개 대학교는 6월 20일 열리며 계명대, 대구가톨릭대, 대구대, 대구한의대, 영남대, 경일대, 경북대 순으로 진행된다.

박재선 대구시교육청 중등교육과장은 “2027학년도 대입 정보를 가장 정확하게 전달해 줄 각 대학의 입학사정관을 직접 만날 수 있는 행사인 만큼 많은 분들이 참석해 궁금증을 해소하고 좋은 입시 정보를 얻을 수 있는 기회로 활용하시길 바란다”고 말했다.