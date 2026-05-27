AI 활용해 한국어 음성 인식 및 텍스트 변환 근로자간 공감대 형성, 작업 효율성 증대

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 현장 외국인 근로자와의 언어장벽을 허물기 위해 자체 개발한 인공지능(AI) 번역 기술을 고도화하고, 업계 전반으로의 전파에 나섰다. 건설업 특화 기술을 통해 작업 효율성을 높이는 동시에 현장 안전관리를 대폭 강화하겠다는 목표다.

27일 건설업계에 따르면 최근 국내 건설현장 내 외국인 근로자 비중이 지속적으로 증가하고 있으나, 기존 범용 번역기는 현장 특수 상황이나 건설 전문 용어를 정확히 전달하는 데 한계가 있었다.

이에 롯데건설은 지난해 7월 롯데이노베이트와 손잡고 건설업에 특화된 ‘AI 근로자 다국어 번역 모델’을 자체 개발했다. 이 모델은 음성인식(STT·Speech-to-Text) 기술을 기반으로 하며, 한국어 음성을 인식해 실시간으로 다국어 텍스트로 변환해준다. 특히 건설 전문 용어 사전이 탑재돼 일상 대화뿐 아니라 현장의 심층적인 작업 지시까지 정확히 소통할 수 있는 것이 특징이다. 현재 전국 약 40개 현장에서 안전관리자들이 컴퓨터나 태블릿을 통해 안전 메시지를 전달하는 데 활용하고 있다.

개발 초기 4개국어(영어·중국어·베트남어·태국어)로 시작했던 지원 언어는 현재 20개국어로 확대됐다. 롯데건설은 지난해 10월 한국건설경영협회 IT 교류회에서 해당 기술을 선보인 이후, 주요 대형 건설사 및 파트너사들에게 기술을 시연하고 전파하며 업계 전반의 소통 시스템 고도화를 이끌고 있다.

아울러 롯데건설은 내달 완료를 목표로 번역 정확도와 휴대성을 높이는 기능 강화 작업을 진행 중이다. 현장 용어를 더욱 정교하게 인식할 수 있도록 약 300시간의 음성 데이터를 추가 학습시키고 있으며, 근로자들이 개인 휴대폰으로도 쉽게 접근할 수 있도록 모바일 애플리케이션을 개발하고 있다. 향후 QR코드를 활용한 접속 방식이 도입되면, 안전 조회나 교육 시 근로자들이 각자의 스마트폰을 통해 실시간 번역 내용을 확인할 수 있게 된다.

롯데건설 관계자는 “AI 근로자 다국어 번역 모델은 외국인 근로자와의 원활한 소통을 돕고 상호 공감대를 형성해 작업 효율을 높이고 있다”며 “정확한 안전 가이드를 실시간으로 전파함으로써 현장 안전사고 예방과 안전관리 강화에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 롯데건설은 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조6012억원, 영업이익 504억원을 기록했다. 수익성 개선 결과 영업이익은 전년 대비 1240% 급증했다.