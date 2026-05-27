LG전자 AI홈 연구공간 ‘씽큐 리얼’ 현장 국민주택 30평대 집 그대로 구현 데이터 수집·분석해 미래 라이프스타일 구현 시스템 공기청정기 등 차세대 주거 설루션 실증도

[헤럴드경제=박지영 기자] “안녕하세요. 지금 날씨는 22도, 미세먼지 농도는 좋지 않습니다.”

서울 마곡 LG사이언스파크 안에는 비밀스러운 공간이 있다. 국민주택 규모 30평대 집을 그대로 구현한 AI홈 연구공간인 ‘씽큐 리얼’이다.

26일 지문으로 인식되는 LG의 스마트도어락을 열고 들어가자, 사용자가 설정한 온도와 습도를 맞추기 위해 자동으로 공기청정기와 에어컨이 작동됐다. 조명이 자동으로 켜지고, 커튼도 환하게 걷혔다.

현관부터 거실, 주방, 안방, 드레스룸, 욕실까지 실제 가정과 똑같이 꾸며진 공간 ‘씽큐 리얼’은 AI 홈 허브 ‘씽큐 온’과 AI 홈 플랫폼 ‘씽큐’를 중심으로 수십 개 가전과 IoT 기기·센서가 연결된 AI 홈이다. LG가 그리는 미래 라이프스타일이 이곳에서 구현된다.

연구원들은 이곳에서 공간별 사용 패턴과 고객 행동 데이터를 수집·분석하고, AI 자동화 시나리오를 검증해 AI 홈 설루션에 반영한다. 축적된 데이터는 새로운 제품과 기술, 고객경험 고도화 등 다양한 연구개발에 활용된다.

안방에서 ‘LG 힐링미’ 안마의자에 앉아 “힐링모드 시작해줘”라고 얘기하자 조명은 어두워지고 커튼은 닫혔다. 주변 가전은 저소음 모드로 전환돼 공간 전체가 휴식을 위한 환경으로 재구성됐다.

드레스룸에서는 스타일러가 알아서 의류관리를 해준다. 습도가 일정 수준을 넘어서면 AI와 연동해 제습 기능을 자동으로 작동시켜 쾌적한 상태를 유지한다. 욕실에서는 바스에어시스템이 온·습도를 실시간으로 감지해 온풍·송풍·환기를 상황에 맞춰 자동으로 켜고 끄며 습기와 냄새를 제거한다.

번거로운 주방 환기도 AI가 척척 수행한다. 요리를 하면 AI가 이를 인지, 외부 미세먼지 상태를 확인해 창문을 열어 맞바람 환기를 유도하고 공기청정기를 멈춘다. 공기질이 나쁘면 창문은 열지 않고 환기 시스템을 강화한다.

AI홈의 지휘자, 씽큐 온은 ‘오늘 날씨는 어떻당가?’와 같은 사투리도 인식하며 사용자와 대화를 이어갈 수 있다. 일정 관리부터 택시 호출, 실시간 뉴스, 검색, 가벼운 농담까지 가능했다.

공간 곳곳에서는 개발 중인 차세대 주거 설루션에 대한 실증도 진행되고 있다. 거실 천장에 매립되는 ‘시스템 공기청정기’, 샤워 중 물 온도를 일정하게 유지하거나 욕조 수위를 감지해 알려주는 ‘스마트 수전’ 등이 대표적이다.

이철호 HS사업본부 AI홈솔루션엔지니어링팀 책임은 “40~50개 기술이 한 공간에 적용돼 있다”며 “상용화되지 않은 기술도 ‘씽큐 리얼’에서 성장하고 있다”고 말했다.

‘씽큐 온’과 ‘씽큐’를 중심으로 아파트 맞춤형 AI 홈 설루션 공급을 늘리며 B2B 사업에도 탄력이 붙고 있다.

LG전자는 지난해부터 포스코이앤씨 주거 브랜드 ‘더샵’을 중심으로 ‘씽큐 온’ 공급을 확대, 1만 세대를 넘어섰다. 최근에는 현대HT와 협업해 ‘씽큐 온’과 월패드를 연동하는 시스템 구축해 신축 뿐 아니라 구축에서도 AI 홈을 구현할 수 있는 기반을 마련했다.

‘씽큐’ 앱을 통해 제공 중인 아파트 특화 기능 ‘우리 단지 연결’ 서비스의 적용 세대도 올해 1분기 기준 30만 세대를 넘어서며 건설 B2B 시장에서 존재감을 빠르게 키우고 있다.