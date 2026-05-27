오이타·구마모토·야마구치·오카야마·미에 등 5개 지역 총 10MW 출력에 저장 용량 40MWh의 고압 ESS 구축 올해 진출 일본서 640억원 수주…국내 전력기기 업체 최대

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성중공업이 일본 에너지저장장치(ESS) 시장에서 연달아 수주 성과를 올리고 있다.

27일 효성중공업은 일본 현지 에너지 개발업체와 약 110억원 규모의 고압 연계 ESS 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트 계약을 체결했다고 밝혔다. 오이타, 구마모토, 야마구치, 오카야마, 미에 5개 지역에 총 10메가와트(MW) 출력에 저장 용량 40MWh(메가와트시)의 고압 ESS를 구축하는 사업이다.

효성중공업은 해당 프로젝트에서 전체 시스템 설계와 주요 기자재 공급을 총괄한다. 완공 이후로는 20년간 유지보수(O&M) 서비스도 제공한다. 효성중공업 관계자는 “단순 기자재 공급을 넘어 설계·시공·장기 운영 관리까지 수행하는 토털 설루션 역량을 일본 시장에서 선보이게 된 것”이라고 강조했다.

효성중공업은 올해 일본 ESS 시장에 처음 진출, 국내 전력기기 업체 중 가장 많은 640억원 규모의 수주액을 달성한 상태다. 지난 2월에는 일본 홋카이도 시라누카 지역에서 48.5MW 출력·228MWh 저장용량의 특고압 ESS EPC 프로젝트를 수주했다. 이로써 효성중공업은 지역별 전력 주파수가 다른 일본 전역에서 사업 수행 역량을 입증했다.

일본 외에도 영국, 남아프리카공화국 등 글로벌 시장에서 다양한 ESS 프로젝트를 수행하고 있는 효성중공업은 향후 재생에너지 확대 국가를 중심으로 영역을 넓힌다는 계획이다. 특히 일본은 기자재 안전성 및 규격 기준이 엄격해 해외 진출을 위한 레퍼런스 확보에도 용이하다.

한편 효성중공업은 2009년 ESS 사업에 처음 진출해 국내에서 점유율 1위를 지키고 있다. 지난 2024년에는 단일 기준 국내 최대 용량인 336MW 규모의 ESS를 한국전력 북부변전소에 구축했다. 같은 해에는 신재생에너지 리서치 기관인 BNEF의 최우수 ESS 업체로도 등재된 바 있다.