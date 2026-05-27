코레일·경기도 등과 협력 2027년 하반기 운행 목표

[헤럴드경제=신혜원 기자] 경기북부 지역 경원선 이용객들의 가장 큰 불편 사항이었던 최대 42분에 달하는 장시간 배차간격이 이르면 오는 2027년 하반기부터 대폭 줄어들 전망이다. 출퇴근 시간대 노선에 셔틀열차가 투입되고 평일 운행 횟수가 늘어나면서 주민들의 수도권 접근성이 크게 개선될 전망이다.

국가철도공단은 한국철도공사(코레일), 경기도, 양주시, 동두천시, 연천군 등 5개 관계기관과 ‘경원선 셔틀열차 운행을 위한 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약에 따라 6개 기관은 출퇴근 등 이용객이 집중되는 시간대에 경원선 구간 셔틀열차를 투입하기로 했다. 이에 따라 평일 기준 운행 횟수는 양주역~동두천역 구간이 기존 136회에서 156회로, 동두천역~연천역 구간은 42회에서 50회로 각각 확대된다.

셔틀열차가 정차하는 역은 양주·덕계·덕정·지행·동두천중앙·보산·동두천·소요산·청산·전곡·연천역 등 총 11개 역이다.

각 기관은 셔틀열차의 안정적인 운행을 위해 역할을 분담하고 긴밀히 협력하기로 했다. 철도공단은 양주역 건넘선(선로 변경 연결선) 설치와 배선 변경 등 시설개량 공사 및 관련 예산 집행을 전담한다. 철도공사는 이미 확보된 전동열차를 투입해 셔틀열차 운행을 맡으며, 경기도와 3개 지자체는 행정 지원과 함께 운영 비용을 공동 분담할 예정이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 협약을 통해 경기북부 주민들의 출퇴근 시간대 열차 이용 편의가 향상되고 수도권 접근성이 대폭 개선될 것으로 기대한다”며 “2027년 하반기부터 셔틀열차가 안정적으로 운행될 수 있도록 시설개량 등 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.