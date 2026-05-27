[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 김수현의 소속사 골드메달리스트가 27일 “마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 되었다”고 밝혔다.

골드메달리스트는 이날 공식 입장문을 내고 “수사 결과, 가로세로연구소 측이 김수현 씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인되었다”고 했다.

이어 “기자회견을 통해 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현 씨와 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것으로 밝혀졌으며, 고인의 음성 역시 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인되었다”고도 밝혔다.

골드메달리스트는 “김수현 씨는 1년 전 기자회견에서 ‘믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다’라고 약속했다”며 “그동안 김수현 씨를 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 했다.

앞서 26일 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 김세의 가로세로연구소 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 법원은 “증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다”고 판단했다.

김 대표는 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 김수현이 고(故) 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹을 제기해 왔다. 김새론의 사망 배경에 김수현 측이 있었다는 취지의 주장도 이어갔다.

경찰은 장기간 수사 끝에 김 대표 측이 공개한 녹취 파일과 자료들의 신빙성을 인정하기 어렵다고 판단했다. 김새론의 육성이 담겼다고 주장된 음성 파일은 AI 기술로 생성된 것으로 보고 있다.

경찰은 신병을 확보한 만큼 의혹 확산 경위와 자료 조작·유포 과정 등을 본격 조사할 계획이다.